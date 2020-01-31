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Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции
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РИА Новости

Госдеп пообещал расширить антироссийские санкции

18:10 31.01.2020 (обновлено: 23:13 31.01.2020)
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© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisЗдание Госдепартамента США в Вашингтоне
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Здание Госдепартамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 31 янв - РИА Новости. США будут вводить санкции против России до тех пор, пока она не вернет Крым Украине, в очередной раз заявила в пятницу официальный представитель госдепартамента Морган Ортагус по случаю визита в Киев госсекретаря Майка Помпео.
"Сегодня мы почтили память тех, кто почил в результате российской агрессии на Украине. Мы продолжим вводить санкции против России, пока она не будет поддерживать мир в Донбассе", - написала она в Twitter.
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Сам Помпео, который в этот день вместе с главой МИД Украины Вадимом Пристайко возложил цветы к памятнику погибшим в Донбассе в ходе "российской агрессии", не стал обещать новых санкций, однако заверил, что нынешние сохранятся.
"Санкции против России останутся в силе, пока действия, которые привели к этим трагическим смертям, не прекратятся", - написал он в своем Twitter.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором подавляющее большинство избирателей Республики Крым и Севастополя высказались за вхождение в состав России. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
США не признают эти решения, и последовательно вводят санкции против российских компаний, ведомств и граждан, требуя вернуть полуостров Украине. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной конфликта в Донбассе и субъектом минских соглашений по урегулированию.
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В Крыму объяснили новые санкции США "ковбойской тактикой"
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Государственный департамент СШАМорган ОртагусМайк ПомпеоКрымРоссияСШАВ мире
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Пора национализировать все американские предприятия и их собственность на территории России.
31 января, 18:24
РРРоссиянин РИА
103610010
Сколько президентов и госсекретарей США подписывались под санкциями против СССР и России. Не перечесть и не вспомнить. А Россия жила, живет и будет жить по своим законам, несмотря на санкции, давая работу американским президентам и госсекретарям.
31 января, 18:19
vv.p.neznamov
7090107
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