В Италии 12 пациентов из Китая проверят на наличие коронавируса

РИМ, 31 янв – РИА Новости, Александр Логунов. Специалисты итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani проверяют на наличие Специалисты итальянского национального института инфекционных заболеваний Spallanzani проверяют на наличие коронавируса 12 граждан Китая , госпитализированных с первичными симптомами, заявил врач-инфекционист медицинского учреждения Эмануэле Никастри.

По его словам, состояние пары китайских туристов, попавших к врачам с подтвержденным коронавирусом, оценивается как удовлетворительное.

"В Spallanzani госпитализированы 12 других пациентов со схожими симптомами из других регионов Китая, они проверяются на коронавирус", - сказал Никастри в ходе пресс-конференции в Риме.

Сотрудник отделения инфекционных болезней подчеркнул, что "еще девять были изолированы и отпущены после отрицательных анализов".

"Еще 20 человек, у которых симптомов нет, но могли быть контакты с зараженной парой, находятся под наблюдением в нашем учреждении", - сказал Никастри, отметив, что среди них есть итальянцы, китайцы и европейцы.

В четверг вечером на специальной пресс-конференции премьер-министр Италии Джузеппе Конте сообщил о том, что у двоих госпитализированных в Риме китайских туристов было обнаружено заражение новым типом коронавируса. В этой связи глава итальянского минздрава Роберто Сперанца подписал распоряжение о прекращении авиационного сообщения с Китаем.

Пожилая пара китайских туристов из провинции Хубэй прибыли в Италию через Милан 23 января. Их маршрут выясняется, но местные СМИ утверждают, что из Милана они сразу поехали в Парму, где сняли машину и самостоятельно прибыли в Рим.