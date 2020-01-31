Роспотребнадзор выпустил рекомендации для профилактики коронавируса

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Роспотребнадзор из-за распространения нового коронавируса рекомендует россиянам для профилактики надевать маски и избегать посещения многолюдных мест, сообщила пресс-служба ведомства.
"Надевайте маску или используйте другие подручные средства защиты, чтобы уменьшить риск заболевания",- говорится в сообщении. Все время носить одну и ту же маску нельзя, после использования ее следует сразу же выбросить, уточнили в пресс-службе.
Маска должна тщательно закрепляться, плотно закрывать рот и нос, не оставляя зазоров, влажную маску следует менять на сухую, подчеркнули в Роспотребнадзоре.
При кашле, чихании следует прикрывать рот и нос одноразовыми салфетками, которые сразу после использования нужно выбрасывать, уточнили в пресс-службе.
"Избегая излишние поездки и посещения многолюдных мест, можно уменьшить риск заболевания",- подчеркнули в ведомстве.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в России, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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