В Приморье открыли горячую линию для находящихся в Китае россиян

"В правительстве Приморья открыта горячая линия по номеру: +7 (914) 703-14-59, куда могут обратиться граждане России, находящиеся за рубежом, или их родственники. По каждому случаю специалисты готовы работать отдельно. Получить консультацию также можно по телефону отдела приграничного сотрудничества агентства международного сотрудничества Приморского края: 8 (423) 220-76-05", - говорится в сообщении.