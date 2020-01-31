Грузовой корабль Cygnus покинул МКС после почти трех месяцев на орбите

ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus в пятницу отстыковался от Международной космической станции (МКС), официально завершив миссию по доставке груза на станцию.
Согласно прямой трансляции НАСА, механический манипулятор станции "отпустил" космический корабль в расчетные 9:35 по местному времени (17:35 мск). После того, как корабль отошел на безопасное от станции расстояние, были включены его двигатели, чтобы отвести его дальше от МКС и вывести на необходимую орбиту.
Планируется, что корабль, на котором МКС покинули отработанные материалы, будет оставаться на орбите еще некоторое время для запуска малых спутников и проведения научных экспериментов. Сход корабля с орбиты, в результате которого он сгорит в верхних слоях атмосферы Земли, запланирован на конец февраля.
Cygnus стартовал в свою 12-ю грузовую миссию на МКС в ноябре и с этого времени оставался пристыкован к МСК. Следующая миссия принадлежащего компании Northrop Grumman корабля Cygnus на МКС намечена на 9 февраля.