Грузовой корабль Cygnus покинул МКС после почти трех месяцев на орбите

Планируется, что корабль, на котором МКС покинули отработанные материалы, будет оставаться на орбите еще некоторое время для запуска малых спутников и проведения научных экспериментов. Сход корабля с орбиты, в результате которого он сгорит в верхних слоях атмосферы Земли, запланирован на конец февраля.