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РИА Наука
2020-01-31T18:02+0300
https://ria.ru/20200131/1564121996.html
Грузовой корабль Cygnus покинул МКС после почти трех месяцев на орбите
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РИА Новости

Грузовой корабль Cygnus покинул МКС после почти трех месяцев на орбите

18:02 31.01.2020
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© NASAАмериканский космический грузовой корабль Cygnus захвачен роботизированной рукой Канадарм2
Американский космический грузовой корабль Cygnus захвачен роботизированной рукой Канадарм2
© NASA
ВАШИНГТОН, 31 янв – РИА Новости. Грузовой космический корабль Cygnus в пятницу отстыковался от Международной космической станции (МКС), официально завершив миссию по доставке груза на станцию.
Согласно прямой трансляции НАСА, механический манипулятор станции "отпустил" космический корабль в расчетные 9:35 по местному времени (17:35 мск). После того, как корабль отошел на безопасное от станции расстояние, были включены его двигатели, чтобы отвести его дальше от МКС и вывести на необходимую орбиту.
Планируется, что корабль, на котором МКС покинули отработанные материалы, будет оставаться на орбите еще некоторое время для запуска малых спутников и проведения научных экспериментов. Сход корабля с орбиты, в результате которого он сгорит в верхних слоях атмосферы Земли, запланирован на конец февраля.
Cygnus стартовал в свою 12-ю грузовую миссию на МКС в ноябре и с этого времени оставался пристыкован к МСК. Следующая миссия принадлежащего компании Northrop Grumman корабля Cygnus на МКС намечена на 9 февраля.
Американский грузовой корабль Cygnus
7 января, 23:33РИА Наука
Грузовой корабль Cygnus совершит полет на МКС 9 февраля
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РИА НаукаКосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаCygnusНАСА
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