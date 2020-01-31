В Светлом сотрудник магазина угрожал клиенту игрушечным пистолетом

КАЛИНИНГРАД, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника одного из калининградских магазинов из-за того, что он угрожал посетителю игрушечным пистолетом, сообщила пресс-служба управления Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника одного из калининградских магазинов из-за того, что он угрожал посетителю игрушечным пистолетом, сообщила пресс-служба управления МВД России по Калининградской области

В полицию поступило сообщение от жителя города Светлого о том, что в магазине неизвестный мужчина угрожает ему оружием. Участковые уполномоченные полиции выяснили, что потерпевшего заподозрили в краже продуктов питания и отказались выпускать на улицу. Начался конфликт, в результате которого подозреваемый принес из служебного помещения пистолет, и, угрожая прострелить ногу посетителю, требовал от него сознаться в краже продуктов.

"Испугавшись, мужчина сообщил, что произошла какая-то ошибка, и он ничего не воровал. Наставленный на него железный макет оружия выглядел так правдоподобно, что потерпевший всерьез воспринял высказанные в его адрес угрозы и вызвал полицию", - говорится в сообщении.