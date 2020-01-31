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В Светлом сотрудник магазина угрожал клиенту игрушечным пистолетом
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РИА Новости

В Светлом сотрудник магазина угрожал клиенту игрушечным пистолетом

18:02 31.01.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваЭмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Эмблема на форме сотрудника полиции. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 31 янв - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено в отношении сотрудника одного из калининградских магазинов из-за того, что он угрожал посетителю игрушечным пистолетом, сообщила пресс-служба управления МВД России по Калининградской области.
В полицию поступило сообщение от жителя города Светлого о том, что в магазине неизвестный мужчина угрожает ему оружием. Участковые уполномоченные полиции выяснили, что потерпевшего заподозрили в краже продуктов питания и отказались выпускать на улицу. Начался конфликт, в результате которого подозреваемый принес из служебного помещения пистолет, и, угрожая прострелить ногу посетителю, требовал от него сознаться в краже продуктов.
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"Испугавшись, мужчина сообщил, что произошла какая-то ошибка, и он ничего не воровал. Наставленный на него железный макет оружия выглядел так правдоподобно, что потерпевший всерьез воспринял высказанные в его адрес угрозы и вызвал полицию", - говорится в сообщении.
Прибывшие на место происшествия полицейские изъяли игрушечное оружие и выяснили, что оно является точной копией израильского пистолета-пулемета. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 119 Уголовного кодекса РФ (угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью). Санкция включает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет.
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