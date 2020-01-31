В Чехии 12 человек умерли от гриппа

"По данным Государственного института здравоохранения, эпидемия гриппа охватила всю территорию республики. В основном, преобладает вирус гриппа типа А. На каждые 100 тысяч граждан регистрируется 1865 больных, среди которых преобладают дети и люди старшего возраста. Из-за осложнений, связанных с гриппом, скончались уже 12 человек. По сравнению с показателями минувшей недели число заболевших возросло почти на треть", - сказала Готтвальдова.