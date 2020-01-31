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В Чехии 12 человек умерли от гриппа
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РИА Новости

В Чехии 12 человек умерли от гриппа

17:57 31.01.2020 (обновлено: 18:10 31.01.2020)
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© Fotolia / spotmatikphotoПациент в больнице
Пациент в больнице
© Fotolia / spotmatikphoto
Пациент в больнице. Архивное фото
ПРАГА, 31 янв – РИА Новости. На территории Чехии свирепствует эпидемия гриппа, на каждые 100 тысяч граждан регистрируется 1865 больных, из-за связанных с гриппом осложнений скончались уже 12 человек, сообщила в пятницу журналистам глава гигиенической службы республики Эва Готтвальдова.
"По данным Государственного института здравоохранения, эпидемия гриппа охватила всю территорию республики. В основном, преобладает вирус гриппа типа А. На каждые 100 тысяч граждан регистрируется 1865 больных, среди которых преобладают дети и люди старшего возраста. Из-за осложнений, связанных с гриппом, скончались уже 12 человек. По сравнению с показателями минувшей недели число заболевших возросло почти на треть", - сказала Готтвальдова.
Глава гигиенслужбы обратилась к согражданам с просьбой при обнаружении у себя признаков заболевания гриппом не выходить из дома, чтобы не заражать других.
"Прошу сограждан стараться в эти дни избегать мест с большим скоплением людей, чаще мыть руки, в питании использовать побольше витаминов. А если заболели - пожалуйста, отлежитесь дома, не выходите на улицу, не заражайте других людей", - сказала Готтвальдова.
В связи с эпидемией гриппа во многих больницах республики запрещены посещения госпитализированных пациентов, закрыты некоторые детские учреждения.
По данным чешской гигиенслужбы, заболевания гриппом охватили в разной степени большинство стран Европы. Превалирует грипп типа А, но также циркулируют субтипы гриппа A/H1N1pdm, A/H3N2 и B/Viktoria.
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