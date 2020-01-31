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Россиян начнут вывозить из Китая через Приморье 1 февраля
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РИА Новости

Россиян начнут вывозить из Китая через Приморье 1 февраля

17:55 31.01.2020 (обновлено: 18:09 31.01.2020)
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© REUTERS / China DailyВодители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
© REUTERS / China Daily
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв - РИА Новости. Вывоз россиян из Китая из-за угрозы коронавируса через пункты пропуска в Приморье начнется в субботу, 1 февраля, сообщает правительство региона.
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу объявила о решении правительства России закрыть все полеты своих авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Кроме того, было принято решение начать эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань.
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"Эвакуация будет проходить через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка. Пограничный – 1,2,3 февраля, Краскино – 1 и 3 февраля, Полтавка – 1 февраля. Автобус будет выезжать в 10.00 по китайскому времени", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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ТуризмРаспространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваКитайРоссияПриморский крайОбщество
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