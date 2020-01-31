Россиян начнут вывозить из Китая через Приморье 1 февраля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу объявила о решении правительства России закрыть все полеты своих авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Кроме того, было принято решение начать эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань.
"Эвакуация будет проходить через автомобильные пункты пропуска Пограничный, Краскино и Полтавка. Пограничный – 1,2,3 февраля, Краскино – 1 и 3 февраля, Полтавка – 1 февраля. Автобус будет выезжать в 10.00 по китайскому времени", - говорится в сообщении.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения.
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