Россиян начнут вывозить из Китая через Приморье 1 февраля

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее в пятницу объявила о решении правительства России закрыть все полеты своих авиакомпаний в Китай, кроме рейсов "Аэрофлота" в Пекин, Шанхай, Гуанчжоу и Гонконг в связи с распространением коронавируса. По соглашению с КНР в Москву летают еще четыре китайские авиакомпании, они будут продолжать летать на регулярной основе. Кроме того, было принято решение начать эвакуацию граждан РФ, желающих покинуть Ухань.