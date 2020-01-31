Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T17:50+0300
https://ria.ru/20200131/1564121379.html
Источник опроверг данные о пассажире с коронавирусом в Кольцово
https://cdn25.img.ria.ru/images/153364/44/1533644491_0:180:3012:1874_1036x0_80_0_0_a4047d97e9201f159ed1f944a3240d95.jpg
РИА Новости

Источник опроверг данные о пассажире с коронавирусом в Кольцово

17:50 31.01.2020
710
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМеждународный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге
© РИА Новости / Павел Лисицын
Перейти в фотобанк
Международный аэропорт Кольцово в Екатеринбурге. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Информация о пассажире с коронавирусом в аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга не соответствует действительности, сообщил РИА Новости в пятницу источник в авиационных службах региона.
Ранее издание Ura.ru сообщило, что в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" якобы приземлился самолет Flydubai из Дубая с женщиной, у которой подозревают коронавирус. При этом после посадки в салон лайнера зашли медики в костюмах химзащиты.
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Вчера, 17:25
Роспотребнадзор рассказал о заболевших коронавирусом в России
"Никак не связано", - сказал источник в ответ на вопрос о том, связана ли с коронавирусом информация о прибытии на одном из рейсов заболевшего пассажира.
В пресс-службе аэропорта РИА Новости сообщили, что речь идет о ребенке, а не о женщине. "Командир воздушного судна, совершавшего рейса FZ-901, сообщил диспетчерам аэропорта об ухудшении самочувствия одного из пассажиров, двухлетнего ребенка. По прилете в "Кольцово" пассажиру была оказана первая медицинская помощь. От госпитализации родители ребенка отказались", - отметили в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
Посетитель в аптеке
Вчера, 17:17
Российские фармкомпании пообещали не повышать цены из-за коронавируса
003030
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКольцово (аэропорт)КитайЕкатеринбургРоссияПроисшествия
Рекомендуем
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Роспотребнадзор рассказал о заболевших коронавирусом в России
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Заболевших коронавирусом поместили в инфекционные стационары
Водители такси в защитных костюмах в городе Ухань
Россиян начнут вывозить из Китая через Приморье 1 февраля
Министр Правительства Москвы Алексей Немерюк во время пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля Крымская весна в ММПЦ МИА Россия сегодня. 12 марта 2019
В Москве не будут отменять массовые мероприятия из-за коронавируса
Посетитель в аптеке
Российские фармкомпании пообещали не повышать цены из-за коронавируса
Пациент в больнице
В Чехии 12 человек умерли от гриппа
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
Работа эксперта из России в ВОЗ по коронавирусу засекречена
Машина скорой помощи в Швеции
В Швеции зафиксировали первый случай заражения коронавирусом
Автомобиль скорой помощи на Украине
На Украине госпитализировали вернувшуюся из Китая туристку
Туристка, прилетевшая из Китая, в аэропорту Владивостока
В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
В Забайкалье рассказали о состоянии заболевшего коронавирусом
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
Минздрав будет обновлять рекомендации по лечению коронавируса
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина
Роспотребнадзор оценил риск распространения коронавируса в России
Шеврон сотрудника Роспотребнадзора
Роспотребнадзор выпустил рекомендации для профилактики коронавируса
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
Лента новостейМолния