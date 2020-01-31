Источник опроверг данные о пассажире с коронавирусом в Кольцово

"Никак не связано", - сказал источник в ответ на вопрос о том, связана ли с коронавирусом информация о прибытии на одном из рейсов заболевшего пассажира.

В пресс-службе аэропорта РИА Новости сообщили, что речь идет о ребенке, а не о женщине. "Командир воздушного судна, совершавшего рейса FZ-901, сообщил диспетчерам аэропорта об ухудшении самочувствия одного из пассажиров, двухлетнего ребенка. По прилете в "Кольцово" пассажиру была оказана первая медицинская помощь. От госпитализации родители ребенка отказались", - отметили в пресс-службе.