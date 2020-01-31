Источник опроверг данные о пассажире с коронавирусом в Кольцово

ЕКАТЕРИНБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Информация о пассажире с коронавирусом в аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга не соответствует действительности, сообщил РИА Новости в пятницу источник в авиационных службах региона.
Ранее издание Ura.ru сообщило, что в екатеринбургском аэропорту "Кольцово" якобы приземлился самолет Flydubai из Дубая с женщиной, у которой подозревают коронавирус. При этом после посадки в салон лайнера зашли медики в костюмах химзащиты.
"Никак не связано", - сказал источник в ответ на вопрос о том, связана ли с коронавирусом информация о прибытии на одном из рейсов заболевшего пассажира.
В пресс-службе аэропорта РИА Новости сообщили, что речь идет о ребенке, а не о женщине. "Командир воздушного судна, совершавшего рейса FZ-901, сообщил диспетчерам аэропорта об ухудшении самочувствия одного из пассажиров, двухлетнего ребенка. По прилете в "Кольцово" пассажиру была оказана первая медицинская помощь. От госпитализации родители ребенка отказались", - отметили в пресс-службе.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.