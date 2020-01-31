МВД начало работу по отмене наказания врачей за утрату наркопрепаратов

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. МВД России начало разработку законопроекта, который предлагает освободить от уголовной ответственности медицинских и фармацевтических работников за утрату наркотических средств и психотропных препаратов, если это не связано с нелегальным оборотом, сообщает ведомство.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, неумышленно допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов.

"Сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещено уведомление о начале разработки проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 228.2 УК РФ (в части освобождения от уголовной ответственности лиц, в том числе работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотиков, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты)", - говорится в сообщении.

Ныне действующая уголовная статья предусматривает штраф до 120 тысяч рублей или до 60 часов обязательных работ, если ответственный работник нарушит правила оборота наркотических, психотропных веществ или прекурсоров.