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МВД начало работу по отмене наказания врачей за утрату наркопрепаратов
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РИА Новости

МВД начало работу по отмене наказания врачей за утрату наркопрепаратов

17:49 31.01.2020
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© Фото : Pixabay / Chokniti KhongchumВрач
Врач
© Фото : Pixabay / Chokniti Khongchum
Врач. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. МВД России начало разработку законопроекта, который предлагает освободить от уголовной ответственности медицинских и фармацевтических работников за утрату наркотических средств и психотропных препаратов, если это не связано с нелегальным оборотом, сообщает ведомство.
Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству РФ до 15 апреля обеспечить внесение в законодательство изменений, предусматривающих освобождение от уголовной ответственности работников медицинских организаций, неумышленно допустивших утрату наркотических и психотропных лекарственных препаратов.
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"Сегодня на федеральном портале проектов нормативных правовых актов МВД России размещено уведомление о начале разработки проекта федерального закона "О внесении изменения в статью 228.2 УК РФ (в части освобождения от уголовной ответственности лиц, в том числе работников медицинских организаций, допустивших утрату наркотиков, когда такая утрата не связана с их умышленным выведением в нелегальный оборот и при условии комиссионной фиксации подобной утраты)", - говорится в сообщении.
Ныне действующая уголовная статья предусматривает штраф до 120 тысяч рублей или до 60 часов обязательных работ, если ответственный работник нарушит правила оборота наркотических, психотропных веществ или прекурсоров.
"Нередко утрата наркотических средств или психотропных веществ, например, медицинскими или фармацевтическими работниками связана с недобросовестным исполнением ими своих служебных обязанностей и не всегда влечет за собой попадание таких веществ в незаконный оборот. Законопроект предлагает исключить избыточное уголовное преследование лиц, в чьи обязанности входит соблюдение правил оборота таких средств", - уточняют в ведомстве.
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