Вышел трейлер фильма спин-оффа "Большого Лебовски"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер спин-оффа "Большого Лебовски" братьев Коэнов, который называется "Дальше некуда" (Jesus Rolls), сообщает Independent.
Джон Туртурро вернулся к роли Хесуса Кинтаны. Кроме него в ленте снимались Одри Тоту, Бобби Каннавале, Сьюзан Сарандон, Джон Хэмм, Пит Дэвидсон и Кристофер Уокен.
Картина начинается с того, что герой Туртурро возвращается из тюрьмы, отсидев срок по обвинению в педофилии.
Фильм основан на культовой работе Бертрана Блие "Вальсирующие" 1974 года и рассказывает о любовных приключениях трех неудачников. Братья Коэны дали разрешение на съемки спин-оффа. Помимо Кинтаны в проекте нет других персонажей из "Большого Лебовски".
Точная дата выхода ленты на большие экраны пока не сообщается.
9 июля 2019, 15:01КультураДжон Туртурро снимает спин-офф "Большого Лебовски"