Вышел трейлер фильма спин-оффа "Большого Лебовски"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. В Сети появился первый трейлер спин-оффа "Большого Лебовски" братьев Коэнов, который называется "Дальше некуда" (Jesus Rolls), . В Сети появился первый трейлер спин-оффа "Большого Лебовски" братьев Коэнов, который называется "Дальше некуда" (Jesus Rolls), сообщает Independent.

Джон Туртурро вернулся к роли Хесуса Кинтаны. Кроме него в ленте снимались Одри Тоту, Бобби Каннавале, Сьюзан Сарандон, Джон Хэмм, Пит Дэвидсон и Кристофер Уокен.

Картина начинается с того, что герой Туртурро возвращается из тюрьмы, отсидев срок по обвинению в педофилии.

Фильм основан на культовой работе Бертрана Блие "Вальсирующие" 1974 года и рассказывает о любовных приключениях трех неудачников. Братья Коэны дали разрешение на съемки спин-оффа. Помимо Кинтаны в проекте нет других персонажей из "Большого Лебовски".