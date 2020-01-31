Главы правительств стран ЕАЭС подписали пакет документов

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Главы правительств стран-участниц Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам прошедшего в пятницу в Алма-Ате заседания Евразийского межправсовета подписали пакет документов, говорится в сообщении на сайте правительства России.

Среди подписанных документов - распоряжение "О ходе работы по устранению государствами-членами Евразийского экономического союза барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза", а также поручение в рамках вопроса "О ходе подготовки документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года".

Ещё одно подписанное поручение касается вопроса "Об организации мероприятий по повышению информированности представителей государственных органов и институтов развития, в сферу деятельности которых входят вопросы евразийской экономической интеграции, представителей бизнес-сообществ государств-членов Евразийского экономического союза, а также должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии".

Кроме того, главы правительств подписали поручение "О результатах проработки предложений, связанных с уточнением подходов к регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, приобретенных физическим лицом в рамках международной электронной торговли".

Ещё одно подписанный документ касается совершенствования в Евразийском экономическом союзе механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и практик, в том числе с учетом опыта Европейского союза.