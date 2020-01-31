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Главы правительств стран ЕАЭС подписали пакет документов
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РИА Новости

Главы правительств стран ЕАЭС подписали пакет документов

17:45 31.01.2020
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Казахстан
Рабочий визит премьер-министра РФ М. Мишустина в Казахстан
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам прошедшего в пятницу в Алма-Ате заседания Евразийского межправсовета подписали пакет документов, говорится в сообщении на сайте правительства России.
Среди подписанных документов - распоряжение "О ходе работы по устранению государствами-членами Евразийского экономического союза барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза", а также поручение в рамках вопроса "О ходе подготовки документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года".
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Ещё одно подписанное поручение касается вопроса "Об организации мероприятий по повышению информированности представителей государственных органов и институтов развития, в сферу деятельности которых входят вопросы евразийской экономической интеграции, представителей бизнес-сообществ государств-членов Евразийского экономического союза, а также должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии".
Кроме того, главы правительств подписали поручение "О результатах проработки предложений, связанных с уточнением подходов к регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, приобретенных физическим лицом в рамках международной электронной торговли".
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Ещё одно подписанный документ касается совершенствования в Евразийском экономическом союзе механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и практик, в том числе с учетом опыта Европейского союза.
Участники ЕМПС подписали распоряжение "О формировании экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза", распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета", а также ряд решений и распоряжений, касающихся исполнения ранее принятых поручений ЕМПС.
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Евразийский экономический союзМихаил МишустинЭкономика
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