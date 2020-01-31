Главы правительств стран ЕАЭС подписали пакет документов

АЛМА-АТА, 31 янв - РИА Новости. Главы правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС) по итогам прошедшего в пятницу в Алма-Ате заседания Евразийского межправсовета подписали пакет документов, говорится в сообщении на сайте правительства России.
Среди подписанных документов - распоряжение "О ходе работы по устранению государствами-членами Евразийского экономического союза барьеров в рамках функционирования внутреннего рынка Евразийского экономического союза", а также поручение в рамках вопроса "О ходе подготовки документа, определяющего стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 года".
1 октября 2019, 05:59Евразийский экономический союз (ЕАЭС)
Ещё одно подписанное поручение касается вопроса "Об организации мероприятий по повышению информированности представителей государственных органов и институтов развития, в сферу деятельности которых входят вопросы евразийской экономической интеграции, представителей бизнес-сообществ государств-членов Евразийского экономического союза, а также должностных лиц и сотрудников Евразийской экономической комиссии".
Кроме того, главы правительств подписали поручение "О результатах проработки предложений, связанных с уточнением подходов к регулированию вопросов беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, приобретенных физическим лицом в рамках международной электронной торговли".
Ещё одно подписанный документ касается совершенствования в Евразийском экономическом союзе механизмов применения специальных защитных, антидемпинговых и компенсационных мер с учетом международных правил и практик, в том числе с учетом опыта Европейского союза.
Участники ЕМПС подписали распоряжение "О формировании экосистемы цифровых транспортных коридоров Евразийского экономического союза", распоряжение "О времени и месте проведения очередного заседания Евразийского межправительственного совета", а также ряд решений и распоряжений, касающихся исполнения ранее принятых поручений ЕМПС.