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ПНС Ливии не вмешивается в расследование в отношении россиян
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РИА Новости

ПНС Ливии не вмешивается в расследование в отношении россиян

17:44 31.01.2020 (обновлено: 18:00 31.01.2020)
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© РИА Новости / Владимир Федоренко / Перейти в фотобанкЛивия. Город Триполи
Ливия. Город Триполи
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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Ливия. Город Триполи. Архивное фото
ТРИПОЛИ, 31 янв - РИА Новости. Премьер-министр правительства национального согласия Ливии не вмешивается в расследование дел в отношении задержанных граждан России, заявил РИА Новости глава МИД ПНС Мухаммед Сияла.
Ранее глава Фонда защиты национальных ценностей Александр Малькевич сообщил РИА Новости, что фонд направил премьер-министру правительства национального согласия Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием выполнить взятые на себя в Берлине обязательства и отпустить россиян Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана, удерживаемых властями Триполи.
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"Файез Саррадж не вмешивается в работу судебных властей. В отношении этих двоих (россиян - ред.) ведется расследование, когда оно будет завершено, судебные органы выскажутся", - заявил Сияла в ответ на вопрос о письме.
В начале июля СМИ сообщили о задержании в Триполи двух российских граждан по обвинению "в попытке повлиять на будущие выборы в этой стране".
На берлинской конференции по Ливии, состоявшейся в январе текущего года, как рассказал Малькевич, был принят всеобъемлющий документ, в 45-м пункте которого указано, что Саррадж обязуется немедленно отпустить всех незаконно удерживаемых граждан.
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Аналогичные письма с просьбой повлиять на Сарраджа, по словам Малькевича, были направлены генсеку ООН Антонию Гуттерешу и его спецпредставителю по Ливии Гассану Саламе.
Как ранее подчеркивал Малькевич, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники Фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
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