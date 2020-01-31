Эксперт оценил шансы освободить задержанных в Ливии россиян

"Это сложный вопрос, поскольку, с одной стороны, потребуется активное участие России, а с другой – потому что правительство нацсогласия контролирует не столь значительную часть Ливии. Кроме того, вооруженные формирования, действующие там, принадлежат к различным группировкам – среди них есть как умеренные, так и радикалы. Это сказывается на перспективах освобождения незаконно удерживаемых россиян", - сказал Долгов.