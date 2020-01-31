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Эксперт оценил шансы освободить задержанных в Ливии россиян
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РИА Новости

Эксперт оценил шансы освободить задержанных в Ливии россиян

17:42 31.01.2020
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© РИА Новости / Александр Юрьев / Перейти в фотобанкВид города Триполи, Ливия
Вид города Триполи, Ливия
© РИА Новости / Александр Юрьев
Перейти в фотобанк
Вид города Триполи, Ливия. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. Освобождение российских граждан Максима Шугалея и Самера Хасана Али, незаконно удерживаемых властями ливийского Триполи, будет сопряжено с трудностями, поскольку Правительство национального согласия (ПНС) страны не полностью контролирует ситуацию на своей территории, заявил РИА Новости старший научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов.
Ранее российский Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) направил премьер-министру ПНС Ливии Файезу Сарраджу открытое письмо с требованием выполнить взятые на себя в ходе берлинской конференции по Ливии обязательства. На конференции, как ранее рассказал глава ФЗНЦ Александр Малькевич, был принят всеобъемлющий документ, в 45-м пункте которого указано, что Саррадж обязуется немедленно отпустить всех незаконно удерживаемых граждан.
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"Это сложный вопрос, поскольку, с одной стороны, потребуется активное участие России, а с другой – потому что правительство нацсогласия контролирует не столь значительную часть Ливии. Кроме того, вооруженные формирования, действующие там, принадлежат к различным группировкам – среди них есть как умеренные, так и радикалы. Это сказывается на перспективах освобождения незаконно удерживаемых россиян", - сказал Долгов.
По словам востоковеда, сегодня Саррадж и подконтрольное ему правительство зачастую попросту не контролируют действующие на их территории группировки, из-за чего освобождение российских граждан рискует стать "сложной процедурой".
"В этом процессе, безусловно, должно быть задействовано влияние России. Возможна и операция ряда российских служб, которые могут осуществить освобождение. Есть вероятность и того, она не закончится успехом", - предположил собеседник агентства.
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В начале июля прошлого года глава ФЗНЦ Александр Малькевич сообщил о задержании в Ливии двух сотрудников фонда. По его словам, сотрудники исследовательской группы занимались исключительно социологическими опросами, изучая гуманитарную, культурную и политическую обстановку в стране. Он добавил, что сотрудники фонда были задержаны еще в мае, "однако информация об этом появилась в СМИ лишь 5 июля".
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Фонд защиты национальных ценностейОбострение конфликта в ЛивииАлександр МалькевичПравительство национального согласия Ливии (ПНС)Файез ас-СарраджБорис ДолговЛивияРоссияВ мире
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