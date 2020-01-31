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В Тольятти проверят информацию о нападении бездомных собак на детей
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РИА Новости

В Тольятти проверят информацию о нападении бездомных собак на детей

17:38 31.01.2020
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© Фото : СК РФАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ
© Фото : СК РФ
САМАРА, 31 янв - РИА Новости. Следователи проверят информацию о нескольких случаях нападения бездомных собак на детей в Тольятти, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по Самарской области.
Ранее в паблике "Тольятти" в социальной сети "Вконтакте" появилось видео, на котором стая собак напала на ребенка. На кадрах видно, как несколько псов бегут к школьнику, который гулял во дворе. Несколько раз собаки чуть не схватили ребенка за ноги, но он успел забежать в подъезд.
"Сегодня в СМИ появилась информация о том, что стая собак напала на несовершеннолетних на улице Спортивной в Автозаводском районе города Тольятти и на улице Гидротехнической в Комсомольском районе города Тольятти. По данным фактам будут проведены доследственные проверки", - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы, ранее в СМИ также появилась информация о том, что 21 января бездомная собака напала на несовершеннолетнего около ТЦ "Мадагаскар" в Тольятти. По данному факту также проводится проверка, следователи ищут пострадавшего ребенка.
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