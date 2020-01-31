В Тольятти проверят информацию о нападении бездомных собак на детей

САМАРА, 31 янв - РИА Новости. Следователи проверят информацию о нескольких случаях нападения бездомных собак на детей в Следователи проверят информацию о нескольких случаях нападения бездомных собак на детей в Тольятти, сообщает в пятницу пресс-служба СУСК по Самарской области.

Ранее в паблике "Тольятти" в социальной сети "Вконтакте" появилось видео, на котором стая собак напала на ребенка. На кадрах видно, как несколько псов бегут к школьнику, который гулял во дворе. Несколько раз собаки чуть не схватили ребенка за ноги, но он успел забежать в подъезд.

"Сегодня в СМИ появилась информация о том, что стая собак напала на несовершеннолетних на улице Спортивной в Автозаводском районе города Тольятти и на улице Гидротехнической в Комсомольском районе города Тольятти. По данным фактам будут проведены доследственные проверки", - говорится в сообщении.