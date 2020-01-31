Горбачев поддержал идею Путина провести саммит "пятерки" Совбеза ООН

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывший советский лидер Михаил Горбачев поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина о проведении саммита глав государств-постоянных членов Совета безопасности ООН, заявив, что эта пятерка несет особую ответственность за поддержание мира и безопасности, и хотя сейчас в их отношениях разлад, нужно делать шаги к восстановлению доверия.
Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле на прошлой неделе, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что послания с детализацией идеи об этом саммите направлены адресатам еще 24 января.
"Полностью поддерживаю это предложение. Меня давно волнует проблема повышения роли ООН и особенно Совета Безопасности", - заявил Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу высказаться об идее проведения саммита.
Политик напомнил, что сам он в своих статьях и интервью предлагал провести заседание Совбеза, на котором можно было бы обсудить вопросы стратегической стабильности, недопущения новой гонки вооружений.
"Пять постоянных членов Совета Безопасности несут особую ответственность за поддержание мира и безопасности. Сейчас в их отношениях разлад, подорвано доверие. Надо делать первые шаги к его восстановлению. И для начала подтвердить простую истину: ядерная война недопустима, в ней не может быть победителя", - подчеркнул собеседник агентства.