Горбачев поддержал идею Путина провести саммит "пятерки" Совбеза ООН

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Бывший советский лидер Бывший советский лидер Михаил Горбачев поддержал инициативу президента РФ Владимира Путина о проведении саммита глав государств-постоянных членов Совета безопасности ООН , заявив, что эта пятерка несет особую ответственность за поддержание мира и безопасности, и хотя сейчас в их отношениях разлад, нужно делать шаги к восстановлению доверия.

Путин, выступая на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста в Израиле на прошлой неделе, предложил провести "встречу глав государств постоянных членов Совета Безопасности ООН - России, Китая, США, Франции и Великобритании" и заявил, что РФ намерена, "не откладывая в долгий ящик, направить соответствующие послания лидерам "пятерки". Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что послания с детализацией идеи об этом саммите направлены адресатам еще 24 января.

"Полностью поддерживаю это предложение. Меня давно волнует проблема повышения роли ООН и особенно Совета Безопасности", - заявил Горбачев РИА Новости в ответ на просьбу высказаться об идее проведения саммита.

Политик напомнил, что сам он в своих статьях и интервью предлагал провести заседание Совбеза, на котором можно было бы обсудить вопросы стратегической стабильности, недопущения новой гонки вооружений.