Турция начала эвакуацию своих граждан из Китая из-за коронавируса

Прохожие в защитных масках на одной из улиц . Архивное фото

Прохожие в защитных масках на одной из улиц

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Турецкий военно-транспортный самолет вылетел в Китай, где наблюдается вспышка заболевания, вызванного новым Турецкий военно-транспортный самолет вылетел в Китай, где наблюдается вспышка заболевания, вызванного новым коронавирусом , для эвакуации 49 человек, среди которых граждане Турции, Азербайджана, Грузии и Албании, заявил глава МИД Мевлют Чавушоглу

"Из Уханя будут вывезены 34 турецких гражданина, семь азербайджанцев, семь грузин и один албанец. Предприняты все санитарно-эпидемиологические меры для безопасной перевозки пассажиров, самолет уже вылетел из Анкары", - передает агентство Anadolu слова Чавушоглу, находящегося с рабочим визитом в Болгарии.

По словам министра, по прилету в Турцию они будут помещены под карантин.

Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV.