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Опубликовано видео с места обрушения СКК "Петербургский"
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РИА Новости

Опубликовано видео с места обрушения СКК "Петербургский"

17:35 31.01.2020 (обновлено: 18:16 31.01.2020)
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly опубликовало видео с места обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский".
На кадрах видна часть здания, которая уцелела при обрушении.
Портал 78.ru также опубликовал видео, на котором можно увидеть поднявшийся от разрушения здания огромный столб пыли, заслоняющий собой всю постройку. Часть пылевого облака закрывает и дорогу, из-за чего у водителей снизилась видимость.
Обрушение произошло во время работ по демонтажу здания. Обвалились порядка 80 процентов стен и крыши на площади около 25-28 тысяч квадратных метров.
Жертвой обрушения стал один человек — под завалами нашли тело рабочего. Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены.
Правительство Санкт-Петербурга и ООО "СКА-Арена" в середине января заключили концессионное соглашение по проекту реконструкции и эксплуатации СКК "Петербургский". К чемпионату мира по хоккею 2023 года предполагается создать современную ледовую арену вместимостью не менее 20 тысяч зрителей, а на прилегающей территории — тематический спортивный парк.
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RT RuptlyРоссияПроисшествия
Популярные комментарии
1-го февраля в КГИОП должны были подавать заявку на включение СКК в список памятников. Поэтому нужно было снести СЕГОДНЯ. А взрыв, это же рассчитывать надо - терять время! Вот и сделали по-быстрому.
31 января, 18:25
Kot Piter
1300112
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