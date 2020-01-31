Опубликовано видео с места обрушения СКК "Петербургский"

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Видеоагентство Ruptly опубликовало видео с места обрушения спортивно-концертного комплекса "Петербургский".

На кадрах видна часть здания, которая уцелела при обрушении.

Портал 78.ru также опубликовал видео, на котором можно увидеть поднявшийся от разрушения здания огромный столб пыли, заслоняющий собой всю постройку. Часть пылевого облака закрывает и дорогу, из-за чего у водителей снизилась видимость.

Обрушение произошло во время работ по демонтажу здания. Обвалились порядка 80 процентов стен и крыши на площади около 25-28 тысяч квадратных метров.

Жертвой обрушения стал один человек — под завалами нашли тело рабочего. Поисково-спасательные работы на месте ЧП завершены.