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В Москве не будут отменять массовые мероприятия из-за коронавируса
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РИА Новости

В Москве не будут отменять массовые мероприятия из-за коронавируса

17:31 31.01.2020
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© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкМинистр Правительства Москвы Алексей Немерюк во время пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля "Крымская весна" в ММПЦ МИА "Россия сегодня". 12 марта 2019
Министр Правительства Москвы Алексей Немерюк во время пресс-конференции, посвященной проведению фестиваля Крымская весна в ММПЦ МИА Россия сегодня. 12 марта 2019
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Власти Москвы не планируют отменять массовые мероприятия после сообщений о двух заболевших коронавирусом в России, заявил РИА Новости руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.
Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены первые заболевшие коронавирусом. На сайте Роспотребнадзора ранее появилось сообщение, что заболевшие коронавирусом в России помещены в отделения инфекционных стационаров, лица из их близкого контакта также госпитализированы.
" У нас пока не планируется ничего отменять... Масленица пока планируется, никаких отмен не было", - сказал Немерюк.
Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаАлексей НемерюкМоскваОбщество
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