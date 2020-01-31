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Источник: контракт по "Ангаре" могут подписать после нового пуска
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РИА Новости

Источник: контракт по "Ангаре" могут подписать после нового пуска

17:30 31.01.2020
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© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5"
Ракета-носитель тяжелого класса Ангара-А5
© Фото : Предоставлено холдингом "Швабе"
Ракета-носитель тяжелого класса "Ангара-А5". Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Роскосмос" и Минобороны России планируют заключить первый контракт на серийную поставку тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5" после намеченного на этот год испытательного пуска, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Госкорпорация планирует заключить контракт с Министерством обороны на ракеты-носители "Ангара-А5" для штатных пусков вскоре после возобновления летных испытаний", - сказал собеседник агентства.
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Саму ракету для пуска с Плесецка планируется передать военному ведомству в конце первого квартала, сказал собеседник.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что новый испытательный пуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк возможен в первой половине 2020 года. Первоначально он намечался сразу после первого старта, состоявшегося в декабре 2014 года, но планам помешал болезненный перевод производства "Ангары" с московской площадки Центра Хруничева в омский филиал – ПО "Полет".
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".
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11 января, 05:20РИА Наука
На космодроме Восточный начали сборку ракеты-носителя "Союз-2.1б"
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Плесецк (космодром)Космос - РИА НаукаАнгара (ракета)РоскосмосМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
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