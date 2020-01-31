Источник: контракт по "Ангаре" могут подписать после нового пуска

"Госкорпорация планирует заключить контракт с Министерством обороны на ракеты-носители "Ангара-А5" для штатных пусков вскоре после возобновления летных испытаний", - сказал собеседник агентства.

Саму ракету для пуска с Плесецка планируется передать военному ведомству в конце первого квартала, сказал собеседник.

Ранее источник РИА Новости сообщал, что новый испытательный пуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк возможен в первой половине 2020 года. Первоначально он намечался сразу после первого старта, состоявшегося в декабре 2014 года, но планам помешал болезненный перевод производства "Ангары" с московской площадки Центра Хруничева в омский филиал – ПО "Полет".