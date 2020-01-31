Источник: контракт по "Ангаре" могут подписать после нового пуска

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "Роскосмос" и Минобороны России планируют заключить первый контракт на серийную поставку тяжелых ракет-носителей "Ангара-А5" после намеченного на этот год испытательного пуска, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Госкорпорация планирует заключить контракт с Министерством обороны на ракеты-носители "Ангара-А5" для штатных пусков вскоре после возобновления летных испытаний", - сказал собеседник агентства.
Саму ракету для пуска с Плесецка планируется передать военному ведомству в конце первого квартала, сказал собеседник.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что новый испытательный пуск "Ангары-А5" с космодрома Плесецк возможен в первой половине 2020 года. Первоначально он намечался сразу после первого старта, состоявшегося в декабре 2014 года, но планам помешал болезненный перевод производства "Ангары" с московской площадки Центра Хруничева в омский филиал – ПО "Полет".
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние - "Ангара-А3", тяжелые - "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности - "Ангара-А5В".