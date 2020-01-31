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Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35
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РИА Новости

Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35

17:29 31.01.2020 (обновлено: 18:01 31.01.2020)
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CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35Американский истребитель F-35
Американский истребитель F-35
CC BY 2.0 / Heath Cajandig / F-35
Американский истребитель F-35. Архивное фото
ВАРШАВА, 31 янв – РИА Новости. Польша подписала контракт на покупку у США 32 истребителей F-35, передает корреспондент РИА Новости.
По информации польских военных, стоимость контракта составляет около 4,6 миллиарда долларов. Изначально госдепартамент и конгресс США одобрили продажу Польше 32 самолетов F-35 на сумму 6,5 миллиарда долларов.
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В рамках того же договора кроме 32 самолетов F-35A польские военные получат логистический и учебный пакеты. В состав логистического пакета входит в том числе восемь тренажеров, запасные части, информационная система управления эксплуатацией самолетов, оборудование, необходимое для текущего наземного обслуживания, а в состав учебного - обучение летчиков и технического персонала.
Ожидается, что ВВС Польши приступят к полноценной эксплуатации истребителей F-35 в 2026 году, а первые самолеты в рамках контракта будут произведены в 2024 году. Пока же на аэродром авиабазы в Демблине приземлился демонстрационный экземпляр F-35.
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Польское руководство уделяет большое внимание данной сделке. На церемонии подписания соглашения присутствовали не только министр национальной обороны страны Мариуш Блащак, но и президент Анджей Дуда и премьер-министр Матеуш Моравецкий.
Планируется, что F-35 придут на смену истребителям МиГ-29 и Су-22 советского производства, которые до сих пор находятся на вооружении ВВС Польши.
Дуда во время церемонии подписания договора заявил, что Польша ранее не заключала такого крупного контракта на закупку вооружения. "Это самый крупный оборонный контракт в нашей истории", - сказал он, отметив, что "польская армия будет вооружена современнейшими самолетами пятого поколения".
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В свою очередь Блащак заявил, что с приобретением этих самолетов "польское воздушные силы входят в новый этап развития". "Мы входим в элитарных клуб государств, которые имеют F-35", - сказал он.
Присутствовавшая на церемонии посол США в Польше Джорджетта Мосбахер в свою очередь похвалила Польшу за активную модернизацию армии. "Польша - образцовый пример, если речь идет о модернизации НАТО", - сказала она.
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Матеуш МоравецкийМариуш БлащакАнджей ДудаF-35ПольшаСШАВ мире
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vvab6
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