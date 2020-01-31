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РИА Наука
2020-01-31T17:24+0300
https://ria.ru/20200131/1564119705.html
Источник: Минобороны и "Роскосмос" согласовали облик "Ангары-А5М"
https://cdn25.img.ria.ru/images/156244/42/1562444225_0:321:3071:2048_1036x0_80_0_0_fe7b346e3b7d67b1a88510781ced4ffb.jpg
РИА Новости

Источник: Минобороны и "Роскосмос" согласовали облик "Ангары-А5М"

17:23 31.01.2020 (обновлено: 17:24 31.01.2020)
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© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в фотобанкСпецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК Ангара космодрома Восточный
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в фотобанк
Спецтехника на строительной площадке стартового стола КРК "Ангара" космодрома Восточный. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Госкорпорация "Роскосмос" и Минобороны России одобрили новую модификацию ракеты-носителя "Ангара" - "Ангара А5М" с повышенной грузоподъемностью, отвечающую требованиям военного ведомства, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Роскосмос и министерство обороны России согласовали новую модификацию ракеты-носителя "Ангара" - "Ангара А5М", - сказал собеседник агентства.
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Как отметил источник, работы над новой модификацией ракеты ведут космический центр им. Хруничева и НПО "Энергомаш". "Ожидается, что новая модификация ракеты-носителя появится в 2024 году и будет отличаться улучшенными энерго-массовыми характеристиками", - сказал собеседник.
О планируемом на 2024 год первом пуске "Ангары-А5М" в минувшем октябре РИА Новости сообщил генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов.
В сентябре вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" сказал, что ракета "Ангара-А5" не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик - Минобороны РФ. Ракета "Ангара-А5М" необходима для доведения грузоподъемности до прописанных в техническом задании требований Минобороны.
Ракета "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М. Это позволит ей выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК - 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.
В декабре 2014 года с космодрома Плесецк был осуществлен первый пуск ракеты "Ангара-А5" с выведением макета спутника на геостационарную орбиту. Второй пуск "Ангары-А5", также с макетом спутника, планируется в середине 2020 года.
"Ангара" - семейство экологически чистых ракет-носителей различных классов. В него входят легкие носители "Ангара-1.2", средние – "Ангара-А3", тяжелые – "Ангара-А5" и модернизированная "Ангара-А5М", повышенной грузоподъемности – "Ангара-А5В".
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин на строительной площадке стартового стола КРК Ангара
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РИА НаукаПлесецк (космодром)ЭнергомашАнгара (ракета)РоскосмосМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Россия
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