Источник: Минобороны и "Роскосмос" согласовали облик "Ангары-А5М"

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Госкорпорация Госкорпорация "Роскосмос" Минобороны России одобрили новую модификацию ракеты-носителя "Ангара" - "Ангара А5М" с повышенной грузоподъемностью, отвечающую требованиям военного ведомства, сообщил РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.

"Роскосмос и министерство обороны России согласовали новую модификацию ракеты-носителя "Ангара" - "Ангара А5М", - сказал собеседник агентства.

Как отметил источник, работы над новой модификацией ракеты ведут космический центр им. Хруничева и НПО "Энергомаш". "Ожидается, что новая модификация ракеты-носителя появится в 2024 году и будет отличаться улучшенными энерго-массовыми характеристиками", - сказал собеседник.

О планируемом на 2024 год первом пуске "Ангары-А5М" в минувшем октябре РИА Новости сообщил генеральный конструктор КБ "Салют" Центра Хруничева (предприятие Роскосмоса) Сергей Кузнецов.

В сентябре вице-премьер РФ Юрий Борисов в интервью газете "Ведомости" сказал, что ракета "Ангара-А5" не соответствует требованиям, которые к ней предъявляет основной заказчик - Минобороны РФ. Ракета "Ангара-А5М" необходима для доведения грузоподъемности до прописанных в техническом задании требований Минобороны.

Ракета "Ангара-А5М" по сравнению с "Ангарой-А5" будет использовать на первой ступени модернизированный двигатель РД-191М. Это позволит ей выводить с Восточного на низкую околоземную орбиту 27,7 тонны вместо 25 тонн, а на геостационарную орбиту (круговую орбиту высотой 35786 километров) с использованием кислородно-водородного разгонного блока КВТК - 5,1 тонны вместо 4,2 тонны.

В декабре 2014 года с космодрома Плесецк был осуществлен первый пуск ракеты "Ангара-А5" с выведением макета спутника на геостационарную орбиту. Второй пуск "Ангары-А5", также с макетом спутника, планируется в середине 2020 года.