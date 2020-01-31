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Религия и мировоззрение
2020-01-31T17:23+0300
https://ria.ru/20200131/1564119675.html
Молебен о спасении от коронавируса будут служить в Москве еженедельно
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РИА Новости

Молебен о спасении от коронавируса будут служить в Москве еженедельно

17:23 31.01.2020
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкТеплая погода в Москве
Теплая погода в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Молебен о спасении от эпидемии коронавируса на китайском Патриаршем подворье в Москве, в храме святителя Николая в Голутвине, будет совершаться еженедельно по воскресеньям, при этом не нужно считать молебен "панацеей или магией", заявил РИА Новости настоятель подворья протоиерей Игорь Зуев.
"В России нет зафиксированных случаев заболевания, поэтому мы молимся о тех, кто болеет в Китае. Еженедельно, пока ситуация не выправится, по воскресеньям после китайской литургии, в 9.15, будет совершаться "молебное пение во время губительного поветрия и смертоносной язвы и молебен о здравии рабов Божиих в земле Китайстей сущих", - рассказал Зуев.
По его словам, подобные молебные пения - естественная традиция для Православной церкви. Священник отметил, что до революции для верующих было обычным делом во время поветрий холеры или чумы накладывать на себя многодневный пост, совершать молебны и крестные ходы с чудотворными иконами или к святым местам. В новейшее время, напомнил собеседник агентства, молебны "во время губительного поветрия и смертоносной язвы" совершались, например, в 2009 году в Воронежской митрополии по случаю эпидемии гриппа.
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"Молебен не есть панацея или магия. С точки зрения православного вероучения, смерть, болезнь и страдания являются следствием человеческого греха… Поэтому в молебнах о здравии и избавлении от поветрий обязательным моментом является испрашивание у бога прощения грехов", - сказал настоятель подворья.
По рекомендации Ростуризма российские туроператоры 24 января приостановили продажу туров в Китай из-за вспышки коронавируса до нормализации эпидемиологической обстановки в этой стране. При аннуляции уже купленных туров туристам полагается возмещение полной стоимости путевки. Однако многие туристы предпочитают перебронировать туры в Китай на другие даты или направления.
Купола Храма Николы в Голутвине.
30 января, 17:49Религия и мировоззрение
Китайское патриаршее подворье в Москве соберет гумпомощь для Уханя
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Религия и мировоззрениерелигия
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