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Заболевших коронавирусом поместили в инфекционные стационары
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РИА Новости

Заболевших коронавирусом поместили в инфекционные стационары

17:21 31.01.2020
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
© РИА Новости / Илья Наймушин
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заболевшие коронавирусом в России помещены в отделения инфекционных стационаров, лица из их близкого контакта также госпитализированы, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
Как сообщает ведомство, в результате проводимого мониторинга за лицами, прибывшими с территории КНР, среди граждан КНР выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Больные с первого дня пребывания в РФ находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
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