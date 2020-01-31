Заболевших коронавирусом поместили в инфекционные стационары

Как сообщает ведомство, в результате проводимого мониторинга за лицами, прибывшими с территории КНР, среди граждан КНР выявлены 2 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией.
"Больные с первого дня пребывания в РФ находятся в боксированных отделениях инфекционных стационаров, лица из близкого контакта также госпитализированы. Все остальные возможные контактные лица находятся под медицинским наблюдением", - говорится в сообщении.
28 января, 11:11Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика