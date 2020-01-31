Российские фармкомпании пообещали не повышать цены из-за коронавируса

"То, что сегодня находится в аптеке, поступило по старым ценам. Я не вижу никаких видимых причин для повышения цен, потому что в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) они жестко регламентируются, там цены поднимать нельзя. Что касается выпускаемых сегодня (препаратов - ред.), и тех, что будут выпускаться завтра, мы не видим причин для повышения цен", - добавил он.