Российские фармкомпании пообещали не повышать цены из-за коронавируса

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Члены Ассоциации российских фармацевтических производителей (АРФП) не планируют повышать цены на лекарства из-за появления коронавируса в России, сообщил РИА Новости гендиректор АРФП Виктор Дмитриев.
Ранее в пятницу вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что в России выявлены первые заболевшие коронавирусом. Власти РФ просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать ситуацию в своих целях и не завышать цены, сказала она. ФАС и Росздравнадзору поручено пресекать попытки завышения цен и недобросовестной конкуренции, заявила вице-премьер.
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"Что касается производства лекарств, мы не предполагаем какое-либо увеличение цен", - прокомментировал Дмитриев.
"То, что сегодня находится в аптеке, поступило по старым ценам. Я не вижу никаких видимых причин для повышения цен, потому что в списке жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП) они жестко регламентируются, там цены поднимать нельзя. Что касается выпускаемых сегодня (препаратов - ред.), и тех, что будут выпускаться завтра, мы не видим причин для повышения цен", - добавил он.
АРФП объединяет российские фармпредприятия, на долю которых приходится более 90% лекарственных средств, выпускаемых в стране. В состав ассоциации входят компании "Р-Фарм", "Петровакс", "Полисан", "Акрихин" и другие.
Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Вне Китая заболели еще около 100 человек почти в 20 странах. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса в РФ выявлены в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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