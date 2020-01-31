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В Башкирии водителя автобуса будут судить за ДТП с шестью погибшими
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РИА Новости

В Башкирии водителя автобуса будут судить за ДТП с шестью погибшими

17:14 31.01.2020 (обновлено: 17:15 31.01.2020)
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© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
УФА, 31 янв - РИА Новости. Следствие передало в суд дело против водителя автобуса, предположительно по вине которого произошло ДТП в Башкирии, в котором погибли шесть человек и пострадали более 30 пассажиров, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
В июле 2019 года автобус с 39 пассажирами под управлением 33-летнего жителя Татарстана, двигаясь по автодороге Уфа – Инзер – Белорецк в Архангельском районе, опрокинулся в кювет. В результате аварии шесть человек погибли, а трем людям был причинен тяжкий вред здоровью. По данным следствия, всего 37 человек получили телесные повреждения различной степени тяжести.
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В отношении водителя было возбуждено уголовное дело по статье УК РФ "нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц".
"В ходе следствия установлено, что водитель автобуса в нарушение правил дорожного движения при перевозке пассажиров не избрал безопасную скорость движения с учетом дорожных и метеорологических условий, а именно мокрой проезжей части и пасмурной погоды, а также особенностей транспортного средства, что привело к трагическим последствиям", - сообщает башкирский следком.
Отмечается, что обвиняемый вину в совершенном преступлении признал частично.
"В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении СУСК РФ по Башкирии.
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Республика БашкортостанСледственный комитет РФРоссияПроисшествия
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