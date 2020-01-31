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ФАС взяла в работу обращения в связи с подорожанием медицинских масок
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РИА Новости

ФАС взяла в работу обращения в связи с подорожанием медицинских масок

17:10 31.01.2020 (обновлено: 17:58 31.01.2020)
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© Fotolia / mihalecМедицинская маска
Медицинская маска
© Fotolia / mihalec
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ряд обращений по росту цен на медицинские маски и противовирусные препараты в РФ, проведет по ним работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.
"Антимонопольное ведомство получило несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Со своей стороны ФАС России проведет соответствующую работу в рамках своих полномочий",- сообщили в ФАС.
Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах за последнюю неделю значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщали РИА Новости в среду крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос более чем в 13 раз.
Как ранее в пятницу сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, власти России просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом в мире и не завышать цены.
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Власти Китая 31 декабря проинформировали Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухане, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни - это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек почти в 20 странах заболели вне Китая. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба заболевших - граждане Китая.
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыФедеральная антимонопольная служба РФРоссияОбщество
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