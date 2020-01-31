ФАС взяла в работу обращения в связи с подорожанием медицинских масок

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) получила ряд обращений по росту цен на медицинские маски и противовирусные препараты в РФ, проведет по ним работу, сообщили РИА Новости в пресс-службе ведомства.

"Антимонопольное ведомство получило несколько обращений, связанных с ростом цен на медицинские маски и противовирусные препараты. Со своей стороны ФАС России проведет соответствующую работу в рамках своих полномочий",- сообщили в ФАС.

Спрос россиян на медицинские маски на онлайн-платформах за последнюю неделю значительно вырос на фоне сообщений о распространении коронавируса из Китая, сообщали РИА Новости в среду крупнейшие российские онлайн-ритейлеры. Например, спрос на маски на "Яндекс.Маркете" вырос более чем в 13 раз.

Как ранее в пятницу сообщила вице-премьер Татьяна Голикова, власти России просят аптечные сети и производителей лекарств не использовать в своих целях ситуацию с коронавирусом в мире и не завышать цены.