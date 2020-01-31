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Лавров обсудил с послом США ситуацию на Ближнем Востоке
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РИА Новости

Лавров обсудил с послом США ситуацию на Ближнем Востоке

17:08 31.01.2020 (обновлено: 17:53 31.01.2020)
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© РИА Новости / Виталий БелоусовМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Посол США в РФ Джон Салливан обсудил на встрече с главой МИД России Сергеем Лавровым ситуацию на Ближнем Востоке и вопросы контроля над вооружениями, беседа была конструктивной, заявили РИА Новости в американской дипмиссии.
"Посол США в РФ Джон Салливан встретился сегодня с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках продолжающейся серии встреч с представителями российского правительства. Посол неоднократно встречался с министром иностранных дел Лавровым ранее. Сегодняшняя встреча, носившая конструктивный характер, стала продолжением диалога между двумя дипломатами по двусторонним и многосторонним вопросам, включая вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и контроль над вооружениями",- говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в распоряжение агентства по итогам встречи в МИД РФ в пятницу.
В посольстве подчеркнули, что Салливан "рассчитывает на дальнейший диалог с представителями российского правительства в процессе совместной работы над укреплением американо-российских отношений".
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Джон СалливанБлижний ВостокСергей ЛавровМИД РФСШАВ мире
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