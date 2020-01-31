Лавров обсудил с послом США ситуацию на Ближнем Востоке

"Посол США в РФ Джон Салливан встретился сегодня с министром иностранных дел Сергеем Лавровым в рамках продолжающейся серии встреч с представителями российского правительства. Посол неоднократно встречался с министром иностранных дел Лавровым ранее. Сегодняшняя встреча, носившая конструктивный характер, стала продолжением диалога между двумя дипломатами по двусторонним и многосторонним вопросам, включая вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и контроль над вооружениями",- говорится в заявлении дипмиссии, поступившем в распоряжение агентства по итогам встречи в МИД РФ в пятницу.