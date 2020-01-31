В Подмосковье проверят данные, что женщина посадила ребенка за руль

Как стало известно из сюжета федеральных каналов, жительница Подмосковья арендовала автомобиль каршеринга. Отмечается, что до этого она якобы пила алкогольные напитки. Во время поездки женщина, предположительно, посадила за руль малолетнего сына, при этом на заднем сидении был еще один ребенок. По ТВ демонстрировались кадры с камеры, установленной внутри автомобиля.