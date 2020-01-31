В Подмосковье проверят данные, что женщина посадила ребенка за руль

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Следователи организовали проверку после публикации в СМИ видеозаписи, где женщина якобы сажает ребенка за руль арендованного автомобиля, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
Как стало известно из сюжета федеральных каналов, жительница Подмосковья арендовала автомобиль каршеринга. Отмечается, что до этого она якобы пила алкогольные напитки. Во время поездки женщина, предположительно, посадила за руль малолетнего сына, при этом на заднем сидении был еще один ребенок. По ТВ демонстрировались кадры с камеры, установленной внутри автомобиля.
"По данному факту следственным отделом по г.о. Наро-Фоминску ГСУ СК России по Московской области организована проверка, в рамках которой будут установлены все обстоятельства произошедшего и дана оценка действиям женщины", - сообщила Врадий.