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В секторе Газа проходят массовые митинги против "сделки века"
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РИА Новости

В секторе Газа проходят массовые митинги против "сделки века"

17:00 31.01.2020
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© AFP 2019 / Said KhatibАкция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в Секторе Газа
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в Секторе Газа
© AFP 2019 / Said Khatib
Акция протеста против плана палестино-израильского урегулирования в Секторе Газа. Архивное фото
ГАЗА, 31 янв - РИА Новости. Массовые митинги против американского плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта проходят в северной части сектора Газа, передает корреспондент РИА Новости.
На митинг, который проходит недалеко от разделительного забора, собрались сотни палестинцев, протестующих против "сделки века". Участники митинга жгли американские флаги и портреты американского президента Дональда Трампа.
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"Мы никогда не признаем любые планы, в том числе "сделку века", согласно которым Иерусалим останется под израильской оккупацией", - заявил на митинге один из лидеров ХАМАС Мошир аль-Масри.
"Это не американский план, это произраильский план, который оставляет Иерусалим, долину реки Иордан и 30% Западного берега под израильской оккупацией", - добавил он.
Аль-Масри призвал Палестинскую администрацию выйти из всех соглашений с Израилем, включая соглашения Осло, и прекратить сотрудничество с израильтянами в сфере безопасности.
Президент Франции Эммануэль Макрон
30 января, 22:20
Макрон прокомментировал "сделку века" с Израилем и Палестиной
Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.
Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.
Совет ЛАГ на уровне министров иностранных дел проведет в субботу экстренное заседание для обсуждения "сделки века". При этом генсек организации Ахмед Абу аль-Гейт уже заявил, что первое ознакомление с планом США по урегулированию палестино-израильского конфликта указывает на нарушение прав палестинцев на их земли.
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30 января, 16:35
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"Сделка века" по Израилю и ПалестинеСектор ГазаДональд ТрампСШАВ мире
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