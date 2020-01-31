В секторе Газа проходят массовые митинги против "сделки века"

ГАЗА, 31 янв - РИА Новости. Массовые митинги против американского плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта проходят в северной части Массовые митинги против американского плана мирного урегулирования палестино-израильского конфликта проходят в северной части сектора Газа , передает корреспондент РИА Новости.

На митинг, который проходит недалеко от разделительного забора, собрались сотни палестинцев, протестующих против "сделки века" . Участники митинга жгли американские флаги и портреты американского президента Дональда Трампа

"Мы никогда не признаем любые планы, в том числе "сделку века", согласно которым Иерусалим останется под израильской оккупацией", - заявил на митинге один из лидеров ХАМАС Мошир аль-Масри.

"Это не американский план, это произраильский план, который оставляет Иерусалим, долину реки Иордан и 30% Западного берега под израильской оккупацией", - добавил он.

Аль-Масри призвал Палестинскую администрацию выйти из всех соглашений с Израилем, включая соглашения Осло, и прекратить сотрудничество с израильтянами в сфере безопасности.

Президент США Дональд Трамп объявил во вторник об итогах разработки "сделки века" - проекта соглашения между Израилем и Палестиной, который должен положить конец конфликту в регионе. План предусматривает создание государства Палестина и его демилитаризацию, при этом Израиль сохранит контроль над востоком реки Иордан, а Иерусалим останется его неделимой столицей. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что сделка предполагает также признание столицей Палестины города Абу-Дис на восточной окраине Иерусалима, "за ограждением" города.

Глава Палестинской национальной администрации Махмуд Аббас отверг новый план, заявив, что палестинцы настаивают на признании своего государства в границах 1967 года со столицей в Иерусалиме.