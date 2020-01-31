Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T17:32+0300
https://ria.ru/20200131/1564118256.html
"МСП Банк" осуществил два выпуска облигаций на 10 миллиардов рублей
https://cdn22.img.ria.ru/images/155540/22/1555402230_0:131:3072:1859_1036x0_80_0_0_90d310c91a3f9008b69b4723d4abffac.jpg
РИА Новости

"МСП Банк" осуществил два выпуска облигаций на 10 миллиардов рублей

16:59 31.01.2020 (обновлено: 17:32 31.01.2020)
66
© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПредседатель правления АО "МСП Банк" Дмитрий Голованов
Председатель правления АО МСП Банк Дмитрий Голованов
© РИА Новости / Алексей Филиппов
Перейти в фотобанк
Председатель правления АО "МСП Банк" Дмитрий Голованов. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "МСП Банк" в прошлом году реализовал два выпуска облигаций, обеспеченных портфелями кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), на общую сумму 10 миллиардов рублей, из них почти 6 миллиардов - с поручительством материнской для банка "Корпорации МСП", сообщил журналистам в пятницу председатель правления банка Дмитрий Голованов.
"Мы в этом (2019 - ред.) году сделали два выпуска бумаг - один с поручительством корпорации, другой рыночный, без поручительства корпорации", - сказал Голованов, уточнив, что выпуск с поручительством составил 5,8 миллиарда рублей, без поручительства - 4,2 миллиарда.
Банкноты номиналом 2000 рублей и монеты номиналом 5 рублей
30 января, 13:15
МСП Банк поддержал закрепление понятия "семейное предприятие"
"Абсолютно очевидно, что динамика торговли на рынке и доходности этих бумаг, и их рейтинги, и уровни обеспечения подсказали, что это одно из самых удачных на сегодняшний день вложений в ценные бумаги", - добавил председатель правления банка. Он пояснил, что секьюритизированные ценные бумаги имеют рейтинги, близкие к федеральным, и вместе с этим - интересные доходности.
Как отметил Голованов, сейчас на бирже обращаются ценные бумаги малых и средних предпринимателей примерно на 30 миллиардов рублей. При этом он назвал три основных проблемы, с которыми пришлось столкнуться в этом поле. Прежде всего, это автоматизация процессов - сделка секьюритизации сложна, необходим постоянный обмен данными. Также, по словам Голованова, была сложность в том, чтобы рассчитать давление на капитал от размера выпуска ценных бумаг. Здесь смог помочь ЦБ, который нашел способ снизить это давление, чтобы выпуски стали выгодными.
Москва
17 января, 12:00
МСП Банк поддержал стартап в области оптоэлектронной техники
Третья проблема - рыночная, а именно нежелание банков участвовать в таких выпусках из-за устоявшегося мнения, что секьюритизация означает необходимость поделиться своим клиентом, раскрыть свои карты. "На сегодняшний день, наверное, это одна из причин не очень масштабного, глобального распространения секьюритизации. Мы только приступили к формированию этой культуры. Но ни у кого же сейчас не вызывает вопроса секьюритизация ипотечных кредитов", - добавил Голованов.
Также он упомянул аналитическую записку Всемирного банка, который отметил, что опыт России по секьюритизации рассматривается как пример в ряде других стран, например, в Бразилии и Индии. Голованов напомнил, что программа секьюритизации кредитов МСП реализуется в рамках соответствующего национального проекта, в рамках которого было запланирована секьюритизация 10 миллиардов рублей кредитов в прошлом году; столько же планируется в этом, а в следующем - 13 миллиардов.
Панорама города Тулы
27 января, 16:19
МСП Банк профинансировал строительство ледовой арены в Туле
000000
Обсудить 0
Корпорация МСПДмитрий ГоловановРоссияНовости компаний - ЭкономикаЭкономика
Рекомендуем
Платежные квитанции за услуги ЖКХ.
"ТСК Мосэнерго" увеличило собираемость платежей за тепло
Председатель правления, член наблюдательного совета АО МСП Банк Дмитрий Голованов
Физлица начали инвестировать в облигации "МСП Банка" в 2019 году
Сотрудник газовой службы
В Дагестане восстановили газоснабжение после аварии на газопроводе
Посетитель в аптеке
Российские фармкомпании пообещали не повышать цены из-за коронавируса
Британский певец и актер Гарри Стайлз и американская певица, рэперша и актриса Мелисса Джефферсон (Lizzo)
Гарри Стайлс спел с Lizzo дуэтом песню Juice
Автомобиль Следственного комитета РФ
В Тольятти проверят информацию о нападении бездомных собак на детей
Секретарь генсовета Единой России Андрей Турчак.
Встреча руководства ЕР с правительством пройдет после объезда округов
Знак Петербургского метрополитена
МЧС опровергло сообщения о взрыве в Петербурге
Посетители на открытии выставки Сальвадор Дали. Магическое искусство в Центральном выставочном зале Манеж в Москве
Все электронные билеты на выставку Дали на выходные раскуплены
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Светлом сотрудник магазина угрожал клиенту игрушечным пистолетом
Председатель Керченского городского совета Республики Крым Мая Хужина во время посещения ветеранов переживших блокаду Ленинграда
Блокадников, которых "поздравили" хлебом, отправят в санатории
Здание Музея русского импрессионизма в Москве, где проходит выставка Импрессионизм в авангарде
Музей русского импрессионизма, основанный Минцем, открыт и работает
Простуженный мужчина
Ученые выяснили, что резкие колебания погоды повышают риск гриппа
Гранулированные калийные удобрения
Липецкие аграрии обращались в Минсельхоз из-за роста цен на хлоркалий
Пассажиры поезда Пекин - Москва на железнодорожном вокзале Иркутск-Пассажирский
У вернувшегося в Саратов из Китая туриста не нашли коронавирус
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
Лента новостейМолния