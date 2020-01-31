"МСП Банк" осуществил два выпуска облигаций на 10 миллиардов рублей

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. "МСП Банк" в прошлом году реализовал два выпуска облигаций, обеспеченных портфелями кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), на общую сумму 10 миллиардов рублей, из них почти 6 миллиардов - с поручительством материнской для банка "Корпорации МСП", сообщил журналистам в пятницу председатель правления банка "МСП Банк" в прошлом году реализовал два выпуска облигаций, обеспеченных портфелями кредитов субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП), на общую сумму 10 миллиардов рублей, из них почти 6 миллиардов - с поручительством материнской для банка "Корпорации МСП", сообщил журналистам в пятницу председатель правления банка Дмитрий Голованов

"Мы в этом (2019 - ред.) году сделали два выпуска бумаг - один с поручительством корпорации, другой рыночный, без поручительства корпорации", - сказал Голованов, уточнив, что выпуск с поручительством составил 5,8 миллиарда рублей, без поручительства - 4,2 миллиарда.

"Абсолютно очевидно, что динамика торговли на рынке и доходности этих бумаг, и их рейтинги, и уровни обеспечения подсказали, что это одно из самых удачных на сегодняшний день вложений в ценные бумаги", - добавил председатель правления банка. Он пояснил, что секьюритизированные ценные бумаги имеют рейтинги, близкие к федеральным, и вместе с этим - интересные доходности.

Как отметил Голованов, сейчас на бирже обращаются ценные бумаги малых и средних предпринимателей примерно на 30 миллиардов рублей. При этом он назвал три основных проблемы, с которыми пришлось столкнуться в этом поле. Прежде всего, это автоматизация процессов - сделка секьюритизации сложна, необходим постоянный обмен данными. Также, по словам Голованова, была сложность в том, чтобы рассчитать давление на капитал от размера выпуска ценных бумаг. Здесь смог помочь ЦБ, который нашел способ снизить это давление, чтобы выпуски стали выгодными.

Третья проблема - рыночная, а именно нежелание банков участвовать в таких выпусках из-за устоявшегося мнения, что секьюритизация означает необходимость поделиться своим клиентом, раскрыть свои карты. "На сегодняшний день, наверное, это одна из причин не очень масштабного, глобального распространения секьюритизации. Мы только приступили к формированию этой культуры. Но ни у кого же сейчас не вызывает вопроса секьюритизация ипотечных кредитов", - добавил Голованов.