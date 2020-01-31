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В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус
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РИА Новости

В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус

16:49 31.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТуристка, прилетевшая из Китая, в аэропорту Владивостока
Туристка, прилетевшая из Китая, в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус очень опасен для пожилых, при первых же симптомах заболевания нужно обратиться к врачу.
Она обратила внимание, что главное для россиян - защитить свое здоровье и здоровье близких. Наступает сезон гриппа, меры профилактики при этом заболевании и коронавирусной инфекции очень схожи, по ее словам.
Попова напомнила, что на сегодняшний день не нужно ездить в Китай и необходимо ограничить участие в массовых мероприятиях.
"Ровно потому, что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом, нам будет сложнее дифференцировать. Главное правило - мойте, пожалуйста, руки. Держите в чистоте свои гаджеты, не прикасайтесь руками к своему лицу. Пожалуйста, позаботьтесь о себе. И первые же симптомы должны заставить каждого из нас обратиться к врачу", - сказала Попова на брифинге.
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"Также надо позаботиться о своих детях, и о пожилых людях. Для них, особенно для пожилых, этот вирус крайне опасен ", - добавила Попова.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. РФ ранее ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.
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