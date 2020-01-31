В Роспотребнадзоре рассказали, для кого особенно опасен коронавирус

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус очень опасен для пожилых, при первых же симптомах заболевания нужно обратиться к врачу.

Она обратила внимание, что главное для россиян - защитить свое здоровье и здоровье близких. Наступает сезон гриппа, меры профилактики при этом заболевании и коронавирусной инфекции очень схожи, по ее словам.

Попова напомнила, что на сегодняшний день не нужно ездить в Китай и необходимо ограничить участие в массовых мероприятиях.

"Ровно потому, что наступает грипп, очень схожий с коронавирусом, нам будет сложнее дифференцировать. Главное правило - мойте, пожалуйста, руки. Держите в чистоте свои гаджеты, не прикасайтесь руками к своему лицу. Пожалуйста, позаботьтесь о себе. И первые же симптомы должны заставить каждого из нас обратиться к врачу", - сказала Попова на брифинге.

"Также надо позаботиться о своих детях, и о пожилых людях. Для них, особенно для пожилых, этот вирус крайне опасен ", - добавила Попова.