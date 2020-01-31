Случай заболевания коронавирусом в Греции не подтвердился

Анализ был отправлен в Институт Пастера, чтобы определить, был ли это случай коронавируса.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.