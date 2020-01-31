Случай заболевания коронавирусом в Греции не подтвердился

АФИНЫ, 31 янв - РИА Новости. Результаты анализов не подтвердили заболевание коронавирусом у мужчины в Салониках на севере Греции, сообщает издание "Эфимерида Македониас".
Накануне был госпитализирован 62-летний мужчина с симптомами гриппа, он помещён в карантин, поскольку ранее ездил в китайский город Ухань, где был очаг распространения нового коронавируса.
Анализ был отправлен в Институт Пастера, чтобы определить, был ли это случай коронавируса.
Результаты оказались отрицательными, сообщает издание.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
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