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Случай заболевания коронавирусом в Греции не подтвердился
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РИА Новости

Случай заболевания коронавирусом в Греции не подтвердился

16:43 31.01.2020 (обновлено: 16:44 31.01.2020)
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© AP Photo / Thanassis StavrakisМашины скорой помощи в Греции
Машины скорой помощи в Греции
© AP Photo / Thanassis Stavrakis
Машины скорой помощи в Греции. Архивное фото
АФИНЫ, 31 янв - РИА Новости. Результаты анализов не подтвердили заболевание коронавирусом у мужчины в Салониках на севере Греции, сообщает издание "Эфимерида Македониас".
Накануне был госпитализирован 62-летний мужчина с симптомами гриппа, он помещён в карантин, поскольку ранее ездил в китайский город Ухань, где был очаг распространения нового коронавируса.
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Анализ был отправлен в Институт Пастера, чтобы определить, был ли это случай коронавируса.
Результаты оказались отрицательными, сообщает издание.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. Жертвами нового коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусакоронавирусыКитайГрецияУханьВ мире
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