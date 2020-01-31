Работа эксперта из России в ВОЗ по коронавирусу засекречена

Как отмечается, в настоящее время он принимает участие в работе Чрезвычайного комитета исполнения международных медико-санитарных правил (2005) в связи со вспышкой коронавируса. "Согласно правилам ВОЗ, вся информация, касающаяся работы комитета, конфиденциальная", - добавили в институте.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса, выявленного в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в КНР стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что два случая заболевания коронавирсом подтверждены в России – в Тюменской области и Забайкалье, в обоих случаях болеют граждане Китая.