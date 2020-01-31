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Работа эксперта из России в ВОЗ по коронавирусу засекречена
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РИА Новости

Работа эксперта из России в ВОЗ по коронавирусу засекречена

16:43 31.01.2020
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© REUTERS / CNS PhotoРабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
© REUTERS / CNS Photo
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
ПЯТИГОРСК, 31 янв - РИА Новости. Работа единственного эксперта из России в Чрезвычайном комитете исполнения международных санитарных правил в связи со вспышкой коронавируса является конфиденциальной, сообщили РИА Новости в ФКУЗ "Ставропольский противочумный институт" Роспотребнадзора.
"Владимир Маркович Дубянский - заведующий отделом эпизоотологического мониторинга и прогнозирования ФКУЗ "Ставропольский противочумный институт" Роспотребнадзора и руководитель сотрудничающего с ВОЗ научно-исследовательского и справочного центра по чуме. Дубянский официально зарегистрирован ВОЗ как эксперт группы исполнения Международных медико-санитарных правил (2005)", - говорится в ответе на официальный запрос агентства.
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Как отмечается, в настоящее время он принимает участие в работе Чрезвычайного комитета исполнения международных медико-санитарных правил (2005) в связи со вспышкой коронавируса. "Согласно правилам ВОЗ, вся информация, касающаяся работы комитета, конфиденциальная", - добавили в институте.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса, выявленного в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в КНР стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что два случая заболевания коронавирсом подтверждены в России – в Тюменской области и Забайкалье, в обоих случаях болеют граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
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Распространение нового коронавирусаЗдоровье - ОбществоРоспотребнадзорВОЗКитайРоссия
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