Главе Верхневолжья показали новые автобусы

ТВЕРЬ, 31 янв – РИА Новости. В Тверскую область прибыли 115 автобусов, которые выйдут на маршруты с 3 февраля этого года в рамках внедрения новой модели пассажирских перевозок в регионе, сообщает пресс-служба областного правительства.
Автобусы выйдут на линии по 39 маршрутам в областной столице и Калининском районе.
Машины оформлены в едином стиле. Автобусы - экологического стандарта "Евро-5" – низкопольные, оснащены современным навигационным оборудованием, устройствами бесконтактной оплаты проезда, системами климат-контроля, всем необходимым для комфортной перевозки маломобильных граждан.
По информации пресс-службы, парк автобусов в пятницу осмотрели губернатор Игорь Руденя, заместитель председателя государственной корпорации ВЭБ.РФ Артём Довлатов и управляющий директоркомпании "Русские Автобусы - Группа ГАЗ" Владимир Демидов.
Поставка транспорта профинансирована ВЭБ.РФ, объем средств составил свыше 3 миллиардов рублей.
По словам главы региона, которому показали автомойку, цех, где будут проходить техобслуживание автобусы, и другие помещения автопарка, важно обеспечить самые комфортные условия для специалистов, обеспечить комплексное обслуживание транспорта, который выходит на маршруты в феврале.
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В пресс-службе напомнили, что всего в Твери и Калининском районе маршруты будут обслуживать свыше 470 автобусов, из них большинство средней и большой вместимости. С 10 февраля к 39 маршрутам будут введены в действие еще 16 маршрутов и 143 автобуса, с 17 февраля добавятся еще 17 маршрутов, на рейсы выйдет 196 единиц транспорта, с 27 - 13 маршрутов и 117 автобусов. Автобусы будут курсировать с пяти утра до полуночи. Интервалы движения составят в среднем 4 минуты.
Обновление общественного транспорта пройдет поэтапно в течение февраля.