Главе Верхневолжья показали новые автобусы

По словам главы региона, которому показали автомойку, цех, где будут проходить техобслуживание автобусы, и другие помещения автопарка, важно обеспечить самые комфортные условия для специалистов, обеспечить комплексное обслуживание транспорта, который выходит на маршруты в феврале.

В пресс-службе напомнили, что всего в Твери и Калининском районе маршруты будут обслуживать свыше 470 автобусов, из них большинство средней и большой вместимости. С 10 февраля к 39 маршрутам будут введены в действие еще 16 маршрутов и 143 автобуса, с 17 февраля добавятся еще 17 маршрутов, на рейсы выйдет 196 единиц транспорта, с 27 - 13 маршрутов и 117 автобусов. Автобусы будут курсировать с пяти утра до полуночи. Интервалы движения составят в среднем 4 минуты.