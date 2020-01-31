В Госдуме оценили работу по выявлению коронавируса в России

"Вся государственная система биологической безопасности сработала чётко. Это было видно. Первые двое были выявлены своевременно, они минимум контактировали на территории России и помещены в лечебное учреждение. Я уверен, что оба пациента будут излечены", - сказал Петров РИА Новости.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. РФ ранее ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.