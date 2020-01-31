В Госдуме оценили работу по выявлению коронавируса в России

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Первые инфицированные коронавирусом в России были выявлены своевременно, считает члены комитета Госдумы по охране здоровья Александр Петров.
"Вся государственная система биологической безопасности сработала чётко. Это было видно. Первые двое были выявлены своевременно, они минимум контактировали на территории России и помещены в лечебное учреждение. Я уверен, что оба пациента будут излечены", - сказал Петров РИА Новости.
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Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. РФ ранее ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.