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Голикова назвала число россиян в Ухане и провинции Хубэй
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РИА Новости

Голикова назвала число россиян в Ухане и провинции Хубэй

16:33 31.01.2020
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© REUTERS / China DailyСотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
© REUTERS / China Daily
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По предварительным данным, в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй - 341, более точная информация будет в течение пятницы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

"До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находится, окончательную цифру. По предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, на территории провинции Хубэй - 341", - сказала Голикова журналистам.

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