Голикова назвала число россиян в Ухане и провинции Хубэй

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. По предварительным данным, в китайском Ухане находятся 300 россиян, в провинции Хубэй - 341, более точная информация будет в течение пятницы, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.
"До конца дня сегодня мы выясним, какое количество граждан там находится, окончательную цифру. По предварительным данным, в Ухане находятся 300 человек, на территории провинции Хубэй - 341", - сказала Голикова журналистам.
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