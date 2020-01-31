Владелец "Норда" попросил помочь с приобретением нового судна

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Руководитель керченской компании "Колхоз имени 1 мая", владелец арестованного Украиной сейнера "Норд" Сергей Лесков обратился к курирующему крымский регион вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой помочь рыбакам и сохранить старейшее рыболовецкое предприятие.
Ранее было объявлено три конкурса на закупку нового сейнера, однако вопрос по-прежнему не решен, моряки керченского кооператива вынуждены были сменить место работы.
"Норд" было наше единственное судно. Ситуация с захватом судна нанесла ущерб предприятию, сопоставимый с полным разорением. Мы фактически доведены до банкротства. Нас оставили без компенсации. К сожалению, вопрос приобретения нового сейнера затягивается из-за ряда бюрократических проволочек. Я отправил обращение на имя заместителя председателя правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина с просьбой оказать нам содействие в приобретении альтернативного судна и взять под его личный контроль ситуацию с предприятием и здоровьем экипажа "Норда", - сказал РИА Новости Лесков.
По его словам, в качестве первого шага может быть выкуп на аукционе за собственные средства компании у республики старого транспортного судна "Гриф", которое пришвартовано в Керчи.
"Мы сейчас особенно нуждаемся в помощи государства в виде снижения налоговой и административной нагрузки, для того чтобы возродить наше предприятие, старейшее в Крыму, которому только что исполнилось 90 лет, и не допустить его банкротства", - подчеркнул Лесков.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода - в конце октября. Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в начале февраля, его 10 месяцев удерживали на Украине. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись.
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