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Владелец "Норда" попросил помочь с приобретением нового судна
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РИА Новости

Владелец "Норда" попросил помочь с приобретением нового судна

16:32 31.01.2020
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© Фото : ДП "СЕТАМ"Рыболовецкое судно "Норд"
Рыболовецкое судно Норд
© Фото : ДП "СЕТАМ"
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Руководитель керченской компании "Колхоз имени 1 мая", владелец арестованного Украиной сейнера "Норд" Сергей Лесков обратился к курирующему крымский регион вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой помочь рыбакам и сохранить старейшее рыболовецкое предприятие.
Ранее было объявлено три конкурса на закупку нового сейнера, однако вопрос по-прежнему не решен, моряки керченского кооператива вынуждены были сменить место работы.
"Норд" было наше единственное судно. Ситуация с захватом судна нанесла ущерб предприятию, сопоставимый с полным разорением. Мы фактически доведены до банкротства. Нас оставили без компенсации. К сожалению, вопрос приобретения нового сейнера затягивается из-за ряда бюрократических проволочек. Я отправил обращение на имя заместителя председателя правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина с просьбой оказать нам содействие в приобретении альтернативного судна и взять под его личный контроль ситуацию с предприятием и здоровьем экипажа "Норда", - сказал РИА Новости Лесков.
По его словам, в качестве первого шага может быть выкуп на аукционе за собственные средства компании у республики старого транспортного судна "Гриф", которое пришвартовано в Керчи.
"Мы сейчас особенно нуждаемся в помощи государства в виде снижения налоговой и административной нагрузки, для того чтобы возродить наше предприятие, старейшее в Крыму, которому только что исполнилось 90 лет, и не допустить его банкротства", - подчеркнул Лесков.
Украинские пограничники 25 марта 2018 года задержали судно "Норд" под флагом России в Азовском море с 10 членами экипажа. Экипаж смог вернуться на родину только спустя полгода - в конце октября. Капитан Владимир Горбенко вернулся в Крым в начале февраля, его 10 месяцев удерживали на Украине. Арестованное судно "Норд" несколько раз пытались продать на Украине на электронных торгах, но они не состоялись.
Рыболовецкое судно Норд
18 ноября 2019, 17:38
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Задержание украинскими пограничниками российского судна "Норд"Азовское мореКерчьМарат ХуснуллинКрымЭкономика
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