Владелец "Норда" попросил помочь с приобретением нового судна

СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв - РИА Новости. Руководитель керченской компании "Колхоз имени 1 мая", владелец арестованного Украиной сейнера "Норд" Сергей Лесков обратился к курирующему крымский регион вице-премьеру правительства РФ Руководитель керченской компании "Колхоз имени 1 мая", владелец арестованного Украиной сейнера "Норд" Сергей Лесков обратился к курирующему крымский регион вице-премьеру правительства РФ Марату Хуснуллину с просьбой помочь рыбакам и сохранить старейшее рыболовецкое предприятие.

Ранее было объявлено три конкурса на закупку нового сейнера, однако вопрос по-прежнему не решен, моряки керченского кооператива вынуждены были сменить место работы.

"Норд" было наше единственное судно. Ситуация с захватом судна нанесла ущерб предприятию, сопоставимый с полным разорением. Мы фактически доведены до банкротства. Нас оставили без компенсации. К сожалению, вопрос приобретения нового сейнера затягивается из-за ряда бюрократических проволочек. Я отправил обращение на имя заместителя председателя правительства РФ Марата Шакирзяновича Хуснуллина с просьбой оказать нам содействие в приобретении альтернативного судна и взять под его личный контроль ситуацию с предприятием и здоровьем экипажа "Норда", - сказал РИА Новости Лесков.

По его словам, в качестве первого шага может быть выкуп на аукционе за собственные средства компании у республики старого транспортного судна "Гриф", которое пришвартовано в Керчи.

"Мы сейчас особенно нуждаемся в помощи государства в виде снижения налоговой и административной нагрузки, для того чтобы возродить наше предприятие, старейшее в Крыму, которому только что исполнилось 90 лет, и не допустить его банкротства", - подчеркнул Лесков.