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Россия не планирует останавливать грузоперевозки с Китаем
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РИА Новости

Россия не планирует останавливать грузоперевозки с Китаем

16:31 31.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкПрибытие грузового поезда к станции Владивосток
Прибытие грузового поезда к станции Владивосток
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Москва, 31 янв - РИА Новости. Россия не планирует останавливать почтовое сообщение и грузоперевозки с Китаем, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в пятницу.
"Нет, не планируется" , - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. РФ ранее ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.
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