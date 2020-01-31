Россия не планирует останавливать грузоперевозки с Китаем

Москва, 31 янв - РИА Новости. Россия не планирует останавливать почтовое сообщение и грузоперевозки с Китаем, сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на брифинге в пятницу.
"Нет, не планируется" , - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в Китае стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ, в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая. РФ ранее ограничила пассажирские ж/д перевозки с Китаем и сохранила грузовые.