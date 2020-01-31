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Новости Подмосковья
2020-01-31T16:29+0300
https://ria.ru/20200131/1564116542.html
Жители Подмосковья в рамках экоакции сдали 10 тысяч елок
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РИА Новости

Жители Подмосковья в рамках экоакции сдали 10 тысяч елок

16:29 31.01.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковРабочий пункта переработки новогодних елок выгружает ель из самосвала для последующей переработки
Рабочий пункта переработки новогодних елок выгружает ель из самосвала для последующей переработки
© РИА Новости / Евгений Одиноков
МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. В 2020 году в рамках экоакции "Подари вторую жизнь своей елке!" жители Московского региона сдали более 10 тысяч новогодних деревьев. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ Подмосковья.
Особо активны жители региона были, как и ожидалось, на второй неделе акции.
"Именно на второй недели акции мы ожидали особенно высокую активность среди жителей. Они имеют возможность сдать ели, бывшие в употреблении, до 15 февраля в специальные пункты приема елок в каждом муниципалитете", – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
По словам министра, промежуточные результаты показывают востребованность подобных мероприятий местными жителями, поэтому в следующем году акция повторится.
Собранные елки переработают в щепу, которую затем отправят на компостирование и производство почвогрунтов. Их применяют при высадке новых елей в рамках акций "Посади свое дерево" и "Лес Победы".
Также в этом году щепу впервые применят для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых и действующих полигонов. Первым такое сырье примет полигон ТБО "Лесная" в Серпухове.
Акция "Подари вторую жизнь своей елке!" в Московском регионе продлится еще четыре недели. Деревья можно будет сдать до 15 февраля.
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