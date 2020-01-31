Жители Подмосковья в рамках экоакции сдали 10 тысяч елок

МОСКВА, 31 янв – РИА Новости. В 2020 году в рамках экоакции "Подари вторую жизнь своей елке!" жители Московского региона сдали более 10 тысяч новогодних деревьев. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщил телеканал В 2020 году в рамках экоакции "Подари вторую жизнь своей елке!" жители Московского региона сдали более 10 тысяч новогодних деревьев. Это почти в полтора раза больше, чем в прошлом году, сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу министерства ЖКХ Подмосковья.

Особо активны жители региона были, как и ожидалось, на второй неделе акции.

"Именно на второй недели акции мы ожидали особенно высокую активность среди жителей. Они имеют возможность сдать ели, бывшие в употреблении, до 15 февраля в специальные пункты приема елок в каждом муниципалитете", – сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

По словам министра, промежуточные результаты показывают востребованность подобных мероприятий местными жителями, поэтому в следующем году акция повторится.

Собранные елки переработают в щепу, которую затем отправят на компостирование и производство почвогрунтов. Их применяют при высадке новых елей в рамках акций "Посади свое дерево" и "Лес Победы".

Также в этом году щепу впервые применят для биофильтров с бактериями при дегазации закрытых и действующих полигонов. Первым такое сырье примет полигон ТБО "Лесная" в Серпухове.