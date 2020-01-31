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Россия и Китай занимаются разработкой вакцины от коронавируса
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РИА Новости

Россия и Китай занимаются разработкой вакцины от коронавируса

16:20 31.01.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Татьяна Голикова . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. И Китай, и Россия работают над созданием вакцины от коронавирусной инфекции, сколько потребуется времени - сейчас сложно сказать, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Китайские коллеги работают над созданием вакцины. Что касается нас, мы тоже работаем над созданием вакцины. Сколько на это потребуется времени, сейчас сказать сложно", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов о том, сколько времени уйдёт на создание вакцины от коронавирусной инфекции.
"Мы очень рассчитываем на то, что наши китайские коллеги, которые выразили вроде бы согласие на то, чтобы принять нашу официальную группу, будут с нами сотрудничать, и здесь мы получим какой-то результат", - отметила она, добавив, что российские учреждения работают над созданием вакцины независимо от этого.
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Распространение нового коронавирусаТатьяна ГоликоваКитайРоссияОбщество
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