Россия и Китай занимаются разработкой вакцины от коронавируса

"Китайские коллеги работают над созданием вакцины. Что касается нас, мы тоже работаем над созданием вакцины. Сколько на это потребуется времени, сейчас сказать сложно", - сказала она, отвечая на вопросы журналистов о том, сколько времени уйдёт на создание вакцины от коронавирусной инфекции.

"Мы очень рассчитываем на то, что наши китайские коллеги, которые выразили вроде бы согласие на то, чтобы принять нашу официальную группу, будут с нами сотрудничать, и здесь мы получим какой-то результат", - отметила она, добавив, что российские учреждения работают над созданием вакцины независимо от этого.