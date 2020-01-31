В России обследовали 236 человек с подозрением на коронавирус

"За период наблюдения с начала этого года нами обследовано 236 человек на предмет выявления нового коронавируса. Это люди, выявленные на границе с температурой или недомоганием. Или это люди, которые благополучно пересекли границу и обратились за медицинской помощью, но при этом не менее двух недель назад вернулись из Китайской Народной республики", - сказала Попова на брифинге.