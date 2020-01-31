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В России обследовали 236 человек с подозрением на коронавирус
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РИА Новости

В России обследовали 236 человек с подозрением на коронавирус

16:20 31.01.2020
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкТуристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. С начала этого года в РФ обследовано 236 человек на предмет выявления коронавируса, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в пятницу.
"За период наблюдения с начала этого года нами обследовано 236 человек на предмет выявления нового коронавируса. Это люди, выявленные на границе с температурой или недомоганием. Или это люди, которые благополучно пересекли границу и обратились за медицинской помощью, но при этом не менее двух недель назад вернулись из Китайской Народной республики", - сказала Попова на брифинге.
Как заявила в пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова, в России выявлены первые заболевшие коронавирусом - в Забайкальском крае и Тюменской области, это двое граждан КНР.
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