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Мьянма развернула самолет с пассажирами из Китая, сообщили СМИ
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РИА Новости

Мьянма развернула самолет с пассажирами из Китая, сообщили СМИ

16:20 31.01.2020
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© Flickr / byeangelСамолет авиакомпании China Southern Airlines
Самолет авиакомпании China Southern Airlines
© Flickr / byeangel
Самолет авиакомпании China Southern Airlines. Архивное фото
БАНГКОК, 31 янв – РИА Новости. Власти Мьянмы отправили назад в Китай самолёт, прибывший из Гуанчжоу, из-за подозрения на коронавирус у одного из пассажиров, сообщает в пятницу интернет-версия журнала Irrawaddy.
Рейсовый самолёт авиакомпании China Southern Airlines прибыл в аэропорт крупнейшего города Мьянмы – Янгона в пятницу утром. У одного из пассажиров, гражданина КНР, были выявлены симптомы простудного заболевания, после чего заболевший пассажир был вывезен из аэропорта в одну из государственных больниц Янгона для обследования на коронавирус, а остальным пассажирам запретили выходить из самолёта, сообщает издание.
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Позже из самолёта вывели нескольких граждан Мьянмы, которые добровольно согласились на обследование и 14-дневный карантин в своих домах, говорится в сообщении.
Затем, по информации издания, властями Мьянмы было принято решение об отправке самолёта вместе со всеми оставшимися на нем пассажирами обратно в Гуанчжоу, сообщает Irrawaddy.
Мьянма не располагает возможностями лабораторного анализа на коронавирус. Так как образцы крови пациентов отправляются на анализ в соседний Таиланд, результатов приходится ожидать не менее недели, говорится в сообщении.
Интернет-портал медиахолдинга Eleven Media напоминает в пятницу, что в Мьянме, по официальным данным, пока нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.
В аэропортах страны и на пограничных переходах ведётся эпидемиологический мониторинг всех лиц, прибывающих из Китая, говорится в сообщении.
Также портал сообщает, что министерство здравоохранения страны обязало частные лечебные учреждения переводить всех пациентов, у которых подозревается заражение коронавирусом, в государственные инфекционные больницы.
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