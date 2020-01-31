Мьянма развернула самолет с пассажирами из Китая, сообщили СМИ

БАНГКОК, 31 янв – РИА Новости. Власти Власти Мьянмы отправили назад в Китай самолёт, прибывший из Гуанчжоу, из-за подозрения на коронавирус у одного из пассажиров, сообщает в пятницу интернет-версия журнала Irrawaddy

Рейсовый самолёт авиакомпании China Southern Airlines прибыл в аэропорт крупнейшего города Мьянмы – Янгона в пятницу утром. У одного из пассажиров, гражданина КНР, были выявлены симптомы простудного заболевания, после чего заболевший пассажир был вывезен из аэропорта в одну из государственных больниц Янгона для обследования на коронавирус, а остальным пассажирам запретили выходить из самолёта, сообщает издание.

Позже из самолёта вывели нескольких граждан Мьянмы, которые добровольно согласились на обследование и 14-дневный карантин в своих домах, говорится в сообщении.

Затем, по информации издания, властями Мьянмы было принято решение об отправке самолёта вместе со всеми оставшимися на нем пассажирами обратно в Гуанчжоу, сообщает Irrawaddy.

Мьянма не располагает возможностями лабораторного анализа на коронавирус. Так как образцы крови пациентов отправляются на анализ в соседний Таиланд, результатов приходится ожидать не менее недели, говорится в сообщении.

Интернет-портал медиахолдинга Eleven Media напоминает в пятницу, что в Мьянме, по официальным данным, пока нет подтвержденных случаев заражения коронавирусом.

В аэропортах страны и на пограничных переходах ведётся эпидемиологический мониторинг всех лиц, прибывающих из Китая, говорится в сообщении.