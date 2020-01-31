Депутаты Госдумы перенесут визит в Китай до стабилизации ситуации

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Депутаты Госдумы перенесут запланированный ранее на март визит в КНР до стабилизации ситуации с коронавирусом, сообщил РИА Новости глава группы ГД по связям с парламентом Китайской народной республики Сергей Гаврилов.
"Мы получали приглашение от компартии Китая посетить страну в марте. Думаю, мы этот визит перенесем до стабилизации ситуации", - сказал Гаврилов.
Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались.
За пределами материкового Китая случаи заражения зафиксированы в Гонконге, Макао, Тайване, Таиланде, Японии, Южной Корее, США, Канаде, Вьетнаме, Сингапуре, Непале, Франции, Австралии, Малайзии и Германии. Два первых случая коронавируса выявлены в РФ - в Забайкальском крае и Тюменской области, оба граждане Китая.
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