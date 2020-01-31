Депутаты Госдумы перенесут визит в Китай до стабилизации ситуации

"Мы получали приглашение от компартии Китая посетить страну в марте. Думаю, мы этот визит перенесем до стабилизации ситуации", - сказал Гаврилов.

Россиянин в Китае рассказал о неэффективности масок от коронавируса

Россиянин в Китае рассказал о неэффективности масок от коронавируса

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались.