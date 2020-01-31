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Лавров обсудил с послом США развитие двухсторонних отношений
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РИА Новости

Лавров обсудил с послом США развитие двухсторонних отношений

16:13 31.01.2020 (обновлено: 18:32 31.01.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с новым послом США в России Джоном Салливаном состояние и перспективы развития двусторонних отношений, сообщает российское дипведомство.
"Обсуждалось состояние и перспективы развития российско-американских отношений, а также некоторые актуальные международные проблемы. С.В. Лавров выразил надежду, что новый посол США будет способствовать нормализации и укреплению взаимодействия наших стран в различных сферах", - говорится в сообщении на сайте министерства.
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До прибытия в Москву в качестве посла США в январе этого года Салливан занимал пост заместителя госсекретаря США. Он пришел в госдеп в мае 2017 года и с тех пор был "вторым лицом" в американской дипломатии. Он также являлся сопредседателем с американской стороны диалога с РФ по контртерроризму. В апреле 2018 года после увольнения президентом госсекретаря Рекса Тиллерсона в течение 25 дней временно исполнял обязанности госсекретаря США.
Ранее в американской дипмиссии заявили, что новый посол надеется на улучшение двусторонних отношений и укрепление сотрудничества между США и Россией "по ряду глобальных и региональных вопросов, представляющих взаимный интерес".
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Джон СалливанСергей ЛавровРоссияСШАВ мире
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