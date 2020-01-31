Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T16:12+0300
https://ria.ru/20200131/1564115722.html
В Ивановской области госпитализировали вернувшуюся из Китая туристку
https://cdn22.img.ria.ru/images/155929/30/1559293039_0:161:2983:1839_1036x0_80_0_0_fb8fc99ec36c0a7b1f0cb2a966411afc.jpg
РИА Новости

В Ивановской области госпитализировали вернувшуюся из Китая туристку

16:12 31.01.2020
1354
© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкВ больнице
В больнице
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
В больнице. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Вернувшаяся из Китая туристка госпитализирована с симптомами ОРВИ в больницу Кинешмы (Ивановская область), сообщило правительство Ивановской области в ответ на запрос РИА Новости.
По данным властей, три человека из Заволжского района области на днях вернулись из туристической поездки в Китай.
Новосибирск
Вчера, 15:16
В Новосибирске не нашли коронавирус у госпитализированной девочки
"Одна женщина с симптомами ОРВИ и высокой температурой была госпитализирована в ЦРБ города Кинешма (в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ). Однако на вечер вчерашнего дня, температура у пациентки нормализовалась", - говорится в сообщении.
Результаты анализов пациентки еще не готовы.
В лаборатории
Вчера, 13:07
В Китае разработали экспресс-тест для выявления коронавируса
"Однако, как рассказали в Кинешемской ЦРБ, пациентка чувствует себя хорошо", - отмечают власти.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса, выявленного в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в КНР стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что два случая заболевания коронавирсом подтверждены в России – в Тюменской области и Забайкалье, в обоих случаях болеют граждане Китая.
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
28 января, 11:11
Новый коронавирус: география, симптомы и профилактика
211010
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаИвановская областьКитайОбщество
Рекомендуем
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
В Германии подтвердили шестой случай заражения коронавирусом
Туристы, прилетевшие из Китая, выходят из зоны таможенного контроля в аэропорту Владивостока
В России обследовали 236 человек с подозрением на коронавирус
Главный государственный санитарный врач РФ Анна Попова
В Роспотребнадзоре рассказали о состоянии заболевших коронавирусом
Бортпроводница в салоне самолета авиакомпании S7, прибывшего из Пекина
Роспотребнадзор оценил риск распространения коронавируса в России
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Пленарное заседание Государственной Думы
Комитет ГД направил запрос о поставке штамма коронавируса в Россию
Татьяна Голикова
Россия и Китай занимаются разработкой вакцины от коронавируса
Самолет авиакомпании China Southern Airlines
Мьянма развернула самолет с пассажирами из Китая, сообщили СМИ
Коронавирус
Излечившаяся от коронавируса китаянка рассказала о болезни
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Опубликованы первые снимки размножения коронавируса
Рабочий в защитном костюме дезинфицирует деревню в провинции Шаньдун
Работа эксперта из России в ВОЗ по коронавирусу засекречена
Врач в больнице города Ухань в китайской провинции Хубэй
Ученые нашли лекарство китайской медицины, сдерживающее коронавирус
Автомобиль скорой помощи
Врачи рассказали о состоянии больной коронавирусом в Тюменской области
Тест-системы для диагностики нового коронавируса в Центре гигиены и эпидемиологии в Красноярском крае
Роспотребнадзор рассказал о заболевших коронавирусом в России
Сотрудники похоронного бюро в защитных костюмах проводят дезинфекцию в городе Ухань в провинции Хубэй
США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
Лента новостейМолния