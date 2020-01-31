В Ивановской области госпитализировали вернувшуюся из Китая туристку

ЯРОСЛАВЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Вернувшаяся из Китая туристка госпитализирована с симптомами ОРВИ в больницу Кинешмы (Ивановская область), сообщило правительство Ивановской области в ответ на запрос РИА Новости.
По данным властей, три человека из Заволжского района области на днях вернулись из туристической поездки в Китай.
"Одна женщина с симптомами ОРВИ и высокой температурой была госпитализирована в ЦРБ города Кинешма (в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ). Однако на вечер вчерашнего дня, температура у пациентки нормализовалась", - говорится в сообщении.
Результаты анализов пациентки еще не готовы.
"Однако, как рассказали в Кинешемской ЦРБ, пациентка чувствует себя хорошо", - отмечают власти.
Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса, выявленного в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в КНР стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что два случая заболевания коронавирсом подтверждены в России – в Тюменской области и Забайкалье, в обоих случаях болеют граждане Китая.
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