В Ивановской области госпитализировали вернувшуюся из Китая туристку

По данным властей, три человека из Заволжского района области на днях вернулись из туристической поездки в Китай.

"Одна женщина с симптомами ОРВИ и высокой температурой была госпитализирована в ЦРБ города Кинешма (в соответствии с рекомендациями Минздрава РФ). Однако на вечер вчерашнего дня, температура у пациентки нормализовалась", - говорится в сообщении.

Всемирная организация здравоохранения признала вспышку нового коронавируса, выявленного в Китае, чрезвычайной ситуацией международного значения. Жертвами коронавируса в КНР стали уже 213 человек, заражены около 9,7 тысячи человек. Еще около 100 человек заболели вне Китая, почти в 20 странах. В пятницу вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что два случая заболевания коронавирсом подтверждены в России – в Тюменской области и Забайкалье, в обоих случаях болеют граждане Китая.