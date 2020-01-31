Голикова заявила о разработке запрета на рабочие визы для граждан КНР

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова проводит совещание по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что правительство готовит постановление о временном запрете на рабочие визы для граждан Китая

"Кроме этих мер, мы готовим проект постановления правительства о временном запрете на рабочие визы граждан КНР", - сказала Голикова, которая является председателем штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.

Власти Китая 31 декабря 2019 года сообщили Всемирной организации здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань, расположенном в центральной части страны. Специалисты установили возбудителя болезни – это коронавирус 2019-nCoV. По последним данным госкомитета здравоохранения КНР, общее число заболевших пневмонией, вызванной новым типом коронавируса в Китае, достигло 9692 человека, из них 213 скончались.