Мишустин оценил договор о Союзном государстве с Белоруссией

АЛМАТЫ, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает обсудить с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом вопросы, касающиеся договора о Союзном государстве, и надеется в полной мере раскрыть его потенциал.
"Восьмого декабря 2019 года исполнилось 20 лет договору о создании Союзного государства. Я думаю, что нам необходимо в полной мере раскрыть потенциал договора и обеспечить максимальную гармонизацию национальных законодательств. Это позволит нам создать новый драйвер росту наших экономик, облегчить условия ведения бизнеса, повысить благосостояние граждан РФ и Белоруссии", - сказал Мишустин на встрече с Румасом.
Премьер РФ заверил коллегу, что все члены российского правительства настроены на активнейшую работу с коллегами из Белоруссии.
Встреча глав правительств России и Белоруссии проходила один на один без участия делегаций.