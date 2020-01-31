Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-01-31T16:11+0300
https://ria.ru/20200131/1564115549.html
Мишустин оценил договор о Союзном государстве с Белоруссией
https://cdn21.img.ria.ru/images/7e4/1/1f/1564115579_0:38:3574:2048_1036x0_80_0_0_dc13eb45690211e2c605beb93e33c342.jpg
РИА Новости

Мишустин оценил договор о Союзном государстве с Белоруссией

16:10 31.01.2020 (обновлено: 16:11 31.01.2020)
1499
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи. 31 января 2020
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи. 31 января 2020
© РИА Новости / Александр Астафьев
Перейти в фотобанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи. 31 января 2020
АЛМАТЫ, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает обсудить с главой правительства Белоруссии Сергеем Румасом вопросы, касающиеся договора о Союзном государстве, и надеется в полной мере раскрыть его потенциал.
"Восьмого декабря 2019 года исполнилось 20 лет договору о создании Союзного государства. Я думаю, что нам необходимо в полной мере раскрыть потенциал договора и обеспечить максимальную гармонизацию национальных законодательств. Это позволит нам создать новый драйвер росту наших экономик, облегчить условия ведения бизнеса, повысить благосостояние граждан РФ и Белоруссии", - сказал Мишустин на встрече с Румасом.
Премьер РФ заверил коллегу, что все члены российского правительства настроены на активнейшую работу с коллегами из Белоруссии.
Встреча глав правительств России и Белоруссии проходила один на один без участия делегаций.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Цифровое будущее глобальной экономики
Вчера, 09:18
Мишустин показал, "как будет выглядеть будущее налогоплательщиков"
2943104
Обсудить 1
Сергей РумасМихаил МишустинБелоруссияРоссияВ мире
Рекомендуем
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
Польша и Украина не подписали декларацию о пересмотре истории в ПАСЕ
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер-министр Белоруссии Сергей Румас во время встречи
Премьер Белоруссии намерен обсудить проблемы в отношениях с Россией
Зимняя сессия ПАСЕ в Страсбурге
На Украине оценили решение депутата Рады поддержать Россию в ПАСЕ
МИД Польши
В МИД Польши заявили о праве требовать от России военные репарации
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Румас рассказал о приоритетах Белоруссии на посту председателя ЕАЭС
Заместитель руководителя администрации президента РФ - пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на большой ежегодной пресс-конференции Владимира Путина
В Кремле прокомментировали закупку Белоруссией нефти у Норвегии
Премьер-министр Белоруссии Сергей Румас
Белорусский премьер обсудит с Мишустиным вопросы сотрудничества
Заместитель председателя Совета Федерации РФ Андрей Турчак на заседании Совета по развитию местного самоуправления
ЕР видит в проекте нового КоАП ужесточение репрессивных механизмов
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Лавров обсудил с послом США развитие двухсторонних отношений
Сирийские военные в городе Мааррет-эн-Нууман в провинции Идлиб
Кремль ответил на обвинения Эрдогана в невыполнении договора по Сирии
Работники санитарно-карантинного контроля в аэропорту Владивостока
В России выявили два первых случая заражения коронавирусом
Бундестаг
В бундестаге рассказали, как НАТО обманула СССР при Горбачеве
Президент Белоруссии Александр Лукашенко
России следует приостановить контакты с Лукашенко, считает эксперт
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарной сессии форума Цифровое будущее глобальной экономики
Мишустин показал, "как будет выглядеть будущее налогоплательщиков"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин
Мишустин рассказал, на чем следует сконцентрироваться странам ЕАЭС
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
02:51Помпео выразил удовлетворение тем, как договорились Британия и ЕС
02:40Источник сообщил предварительную дату запуска спутника "Меридиан-М"
02:39В Евросоюзе заявили о желании партнерства с Лондоном
02:31В Евросоюзе прокомментировали Brexit
02:23Число жертв коронавируса в провинции Хубэй выросло до 249 человек
02:19Пентагон обязался применять только саморазрушающиеся мины
02:06Британия спустя три с половиной года после референдума вышла из ЕС
01:55Сенат заблокировал вызов свидетелей в рамках импичмента Трампу
01:49В США зарегистрировали седьмой случай заражения коронавирусом
01:45Карантин летящего на МКС экипажа могут продлить из-за коронавируса
01:44В Совфеде оценили решение Аксенова после скандала с блокадниками
01:39Моралес заявил о задержании его помощницы
01:33В Испании подтвердили первый случай коронавируса
01:30Белоруссия опубликовала тарифы на прокачку нефти по своей территории
01:26Джонсон за час до Brexit обозначил свои политические приоритеты
01:20В Палестине более 110 человек пострадали в столкновениях с военными
01:06Помпео заявил о китайской угрозе на Украине
00:59США вводят режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса
00:56Скабеева прокомментировала случаи заражения коронавирусом в России
00:51Инцидент у резиденции Трампа не был попыткой теракта, сообщила полиция
Лента новостейМолния