Мишустину представят план по предупреждению коронавируса

"Сегодня оперативным штабом одобрен национальный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, который по приезду председателя правительства из командировки будет им утвержден", - сказала Голикова, которая является председателем штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.