Мишустину представят план по предупреждению коронавируса

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. План по предупреждению завоза коронавируса в РФ одобрен, он будет представлен главе правительства Михаилу Мишустину, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сегодня оперативным штабом одобрен национальный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, который по приезду председателя правительства из командировки будет им утвержден", - сказала Голикова, которая является председателем штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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