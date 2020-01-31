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Мишустину представят план по предупреждению коронавируса
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РИА Новости

Мишустину представят план по предупреждению коронавируса

16:05 31.01.2020 (обновлено: 16:27 31.01.2020)
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© РИА Новости / Дмитрий Астахов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещение по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещение по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
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Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова провела совещение по предупреждению завоза и распространения коронавируса на территории РФ
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. План по предупреждению завоза коронавируса в РФ одобрен, он будет представлен главе правительства Михаилу Мишустину, сообщила журналистам вице-премьер Татьяна Голикова.
"Сегодня оперативным штабом одобрен национальный план по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ, который по приезду председателя правительства из командировки будет им утвержден", - сказала Голикова, которая является председателем штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории России.
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Здоровье - ОбществоМихаил МишустинТатьяна ГоликоваРоссия
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