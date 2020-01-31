Польша и Украина не подписали декларацию о пересмотре истории в ПАСЕ

СТРАСБУРГ, 31 янв - РИА Новости. Ни один представитель так называемой группы "Балтик плюс" (Литва, Латвия, Эстония, Ни один представитель так называемой группы "Балтик плюс" (Литва, Латвия, Эстония, Украина и Грузия) и Польши в Парламентской ассамблее Совета Европы ( ПАСЕ ) не подписал российскую декларацию о недопущении пересмотра истории и итогов Второй мировой войны, свидетельствуют данные на сайте ПАСЕ.

Документ, представленный российской делегацией коллегам по ПАСЕ, опубликован на сайте ассамблеи в пятницу. Под данным документом подписались 76 парламентариев, в том числе вся российская делегация (17 человек), 12 представителей Турции, восемь от Армении, семь от Италии, шесть от Азербайджана, пять от Сербии, по три представителя от Германии, Франции, Словакии и Кипра, по два от Молдавии, Боснии и Герцеговины и Греции, по одному парламентарию от Исландии, Дании и Сан-Марино.

Однако среди подписантов нет ни одного представителя прибалтийских стран, Украины и Польши, также являющихся членами ассамблеи, в истории которых Вторая мировая война оставила значительный отпечаток.

Декларация

На брифинге, посвященном началу зимней сессии ПАСЕ, глава российской делегации в ассамблее, вице-спикер Госдумы Петр Толстой рассказал журналистам, что Россия предложит коллегам-парламентариям в ассамблее подписать декларацию с осуждением попыток пересмотра истории и итогов Второй мировой войны.

"Считаем необходимым внесение в учебники для школ и университетов всех стран Совета Европы правдивой информации о Второй мировой войне с учетом позиций, утвержденных Нюрнбергским трибуналом в 1947 году", - говорился в тексте декларации.

Кроме того, авторы документа подчеркивают, что в преддверии 75-й годовщины окончания Второй мировой войны осуждают "любые попытки искажения исторической правды" и призывают "поддержать глобальную инициативу о признании победы над нацизмом во Второй мировой".

Власти России не раз заявляли о том, что некоторые европейские страны пытаются переписать историю. Президент России Владимир Путин заявил в середине декабря, что они, в частности, Польша, вступили в сговор с фашистской Германией, в распоряжении России есть документы, как они вели переговоры. По мнению российских политиков, эту часть своей истории Европа не готова признавать. По словам спикера Совфеда Валентины Матвиенко, это нельзя оставлять без внимания.